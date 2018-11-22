В казанском Кремле опровергли сообщения СМИ об инфаркте у Песошина
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова опровергла сообщение одного из СМИ об инфаркте у премьер-министра РТ Алексея Песошина.
«Он был в отпуске, сегодня Алексей Песошин вышел на работу. Было два совещания, наверное, они уже закончились. У него все замечательно», — приводит слова Галимовой с сегодняшнего брифинга корреспондент «Реального времени».
Напомним, что в середине ноября премьер-министр РТ Алексей Песошин в аэропорту встречал губернатора Красноярского края Александра Усса, который приезжал в Казань для участия в церемонии передачи огня Универсиады.ОбществоВласть Татарстан
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