Минниханов обсудил сотрудничество с Лордом Уэйверли из Великобритании
Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с Лордом Уэйверли из Великобритании.
В ходе встречи обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Великобританией, передает пресс-служба президента РТ.
В рамках своего визита в Татарстан Лорд Уэйверли также посетил Университет Иннополис и одноименную ОЭЗ, побывал в Казанском федеральном университете, ознакомился с деятельностью казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и провел несколько встреч с представителями министерств Татарстана.
Напомним, что сегодня Рустам Минниханов также встречался с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который заявил, что Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым