Минниханов обсудил сотрудничество с Лордом Уэйверли из Великобритании

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с Лордом Уэйверли из Великобритании.

В ходе встречи обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Великобританией, передает пресс-служба президента РТ.

В рамках своего визита в Татарстан Лорд Уэйверли также посетил Университет Иннополис и одноименную ОЭЗ, побывал в Казанском федеральном университете, ознакомился с деятельностью казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и провел несколько встреч с представителями министерств Татарстана.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов также встречался с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который заявил, что Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей.