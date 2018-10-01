Новости общества

21:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов обсудил сотрудничество с Лордом Уэйверли из Великобритании

20:35, 01.10.2018
Минниханов обсудил сотрудничество с Лордом Уэйверли из Великобритании
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с Лордом Уэйверли из Великобритании.

В ходе встречи обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Великобританией, передает пресс-служба президента РТ.

В рамках своего визита в Татарстан Лорд Уэйверли также посетил Университет Иннополис и одноименную ОЭЗ, побывал в Казанском федеральном университете, ознакомился с деятельностью казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и провел несколько встреч с представителями министерств Татарстана.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов также встречался с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который заявил, что Челябинская область намерена увеличить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты