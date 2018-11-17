Пятая годовщина трагедии в небе над Казанью: в аэропорту почтили память жертв авиакатастрофы

Траурный митинг собрал несколько десятков человек

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в аэропорту Казани прошел траурный митинг по жертвам авиакатастрофы — ровно пять лет назад, 17 ноября 2013 года, при заходе на посадку разбился самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан». Все 50 человек, находившиеся на борту, погибли. К мемориальному комплексу пришли близкие пассажиров, чтобы почтить память погибших. Подробности — в материале «Реального времени».

5 лет после трагедии

Ровно пять лет назад в Казани произошла крупная авиакатастрофа, в которой погибли 50 человек, из них 44 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, летевший по маршруту Москва — Казань, разбился при заходе на посадку.

Сегодня к мемориальному комплексу на территории аэропорта родные и близкие погибших возложили цветы и почтили их память. Люди стали собираться задолго до начала траурного митинга, кто-то приходил по одному, кто-то приезжал семьями с маленькими детьми. Между собой пришедшие почти не переговаривались, ощущалось, что, несмотря на прошедшие годы, боль потери близких все равно очень сильна. «Как ты?» — «Ничего, как видишь. Вот и встретились», — говорили они друг другу.

Постепенно люди стали продвигаться к мемориалу. Ровно в девять часов утра начался траурный митинг, память погибших также пришли почтить первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, бывший премьер-министр РТ Ильдар Халиков. Все погибшие были названы поименно. Не все присутствующие смогли перенести это стоя. Некоторым потребовалось сесть до начала траурного митинга из-за плохого самочувствия. Погибших почтили минутой молчания, после чего все возложили цветы к мемориалу.

Выходя, люди не останавливались и как будто спешили уйти, чтобы наедине со своими родственниками и близкими вспомнить погибших в авиакатастрофе.

Погибших почтили минутой молчания, после чего все возложили цветы к мемориалу



Трагедия 2013 года

Напомним, самолет Boeing 737-500 (был выпущен в 1990 году) авиакомпании «Татарстан» разбился в 19.23 17 ноября 2013 года. Он рухнул на землю при заходе на посадку. Авиакатастрофа считается крупнейшей по количеству погибших за 2013 год, среди жертв было двое иностранцев — граждане Великобритании и Украины. Также в числе пассажиров на борту самолета были глава Управления ФСБ по РТ Александр Антонов и сын президента РТ Рустама Минниханова Ирек Минниханов.

После катастрофы аэропорт был закрыт на сутки, следующий день, 18 ноября 2013 года, в республике был объявлен днем траура. С 31 декабря 2013 года сертификат у авиакомпании «Татарстан» был аннулирован. Мемориальный комплекс с именами погибших был открыт спустя год после катастрофы — 17 ноября 2014 года. Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет расследования 23 декабря 2015 года, из него следовало, что причина крушения самолета — допуск неподготовленного экипажа к его управлению. Следствие установило, что у командира самолета было поддельное свидетельство коммерческого пилота гражданской авиации. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в одном из интервью прямо заявлял, что «причиной катастрофы стали неправильные действия командира экипажа, который, как было установлено следствием, впервые столкнулся с ситуацией, связанной с необходимостью ухода на второй круг».

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов