Пятая годовщина трагедии в небе над Казанью: в аэропорту почтили память жертв авиакатастрофы
Траурный митинг собрал несколько десятков человек
Сегодня в аэропорту Казани прошел траурный митинг по жертвам авиакатастрофы — ровно пять лет назад, 17 ноября 2013 года, при заходе на посадку разбился самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан». Все 50 человек, находившиеся на борту, погибли. К мемориальному комплексу пришли близкие пассажиров, чтобы почтить память погибших. Подробности — в материале «Реального времени».
5 лет после трагедии
Ровно пять лет назад в Казани произошла крупная авиакатастрофа, в которой погибли 50 человек, из них 44 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет, летевший по маршруту Москва — Казань, разбился при заходе на посадку.
Сегодня к мемориальному комплексу на территории аэропорта родные и близкие погибших возложили цветы и почтили их память. Люди стали собираться задолго до начала траурного митинга, кто-то приходил по одному, кто-то приезжал семьями с маленькими детьми. Между собой пришедшие почти не переговаривались, ощущалось, что, несмотря на прошедшие годы, боль потери близких все равно очень сильна. «Как ты?» — «Ничего, как видишь. Вот и встретились», — говорили они друг другу.
Постепенно люди стали продвигаться к мемориалу. Ровно в девять часов утра начался траурный митинг, память погибших также пришли почтить первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова, бывший премьер-министр РТ Ильдар Халиков. Все погибшие были названы поименно. Не все присутствующие смогли перенести это стоя. Некоторым потребовалось сесть до начала траурного митинга из-за плохого самочувствия. Погибших почтили минутой молчания, после чего все возложили цветы к мемориалу.
Выходя, люди не останавливались и как будто спешили уйти, чтобы наедине со своими родственниками и близкими вспомнить погибших в авиакатастрофе.
Трагедия 2013 года
Напомним, самолет Boeing 737-500 (был выпущен в 1990 году) авиакомпании «Татарстан» разбился в 19.23 17 ноября 2013 года. Он рухнул на землю при заходе на посадку. Авиакатастрофа считается крупнейшей по количеству погибших за 2013 год, среди жертв было двое иностранцев — граждане Великобритании и Украины. Также в числе пассажиров на борту самолета были глава Управления ФСБ по РТ Александр Антонов и сын президента РТ Рустама Минниханова Ирек Минниханов.
После катастрофы аэропорт был закрыт на сутки, следующий день, 18 ноября 2013 года, в республике был объявлен днем траура. С 31 декабря 2013 года сертификат у авиакомпании «Татарстан» был аннулирован. Мемориальный комплекс с именами погибших был открыт спустя год после катастрофы — 17 ноября 2014 года. Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет расследования 23 декабря 2015 года, из него следовало, что причина крушения самолета — допуск неподготовленного экипажа к его управлению. Следствие установило, что у командира самолета было поддельное свидетельство коммерческого пилота гражданской авиации. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в одном из интервью прямо заявлял, что «причиной катастрофы стали неправильные действия командира экипажа, который, как было установлено следствием, впервые столкнулся с ситуацией, связанной с необходимостью ухода на второй круг».
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