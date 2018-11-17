В аэропорту Казани почтили память жертв крушения «Боинга-737»

На территории мемориального комплекса Международного аэропорта «Казань» прошел траурный митинг, посвященный памяти жертв авиакатастрофы самолета «Боинг-737» в Казани.



В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, бывший премьер-министр РТ Ильдар Халиков, родственники и друзья погибших.

Собравшиеся почтили память жертв авиакатастрофы минутой молчания и возложили цветы к мемориалу с именами погибших.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 17 ноября 2013 года в казанском аэропорту. Самолет «Боинг-737» авиакомпании «Татарстан», прилетевший из Москвы, разбился при заходе на посадку. На его борту находились 44 пассажира и 6 членов экипажа, все погибли. Среди пассажиров были глава Управления ФСБ по РТ Александр Антонов, сын президента РТ Рустама Минниханова Ирек Минниханов.