Сельхозпроизводство в РТ выросло на 7,3%: Лут и Минниханов обсудили итоги

Так, аграрии обмолотили более 500 тыс. гектаров и собрали около 2 миллионов тонн зерна

Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут провели рабочую встречу в Доме Правительства РТ, на которой обсудили итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса республики, ход уборочной кампании и меры государственной поддержки, сообщает пресс-служба главы республики.

По итогам 2024 года сельхозпроизводство в Татарстане увеличилось на 7,3%, что выше среднероссийского показателя. Республика продолжает оставаться крупнейшим производителем зерна в Приволжском федеральном округе: на данный момент аграрии обмолотили более 500 тыс. гектаров и собрали около 2 миллионов тонн зерна, доля семян отечественной селекции составляет более 80%.

В ходе встречи также был обсужден вопрос развития сельских территорий. Татарстан участвует в государственной программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) и в течение семи лет получил около 19,5 миллиарда рублей на реализацию ее мероприятий.

пресс-служба раиса РТ

Животноводство также демонстрирует заметные успехи: в 2025 году производство молока в республике увеличилось на 4,3%, достигнув почти 2,4 миллиона тонн, а выпуск скота и птицы вырос на 1,7%. За первое полугодие текущего года производство молока прибавило еще 3,6%, а также увеличился выпуск мяса и яиц.

Пищевая промышленность региона нарастила производство круп, сахара, плодоовощных консервов, муки, сыров и кондитерских изделий, особенно заметен рост в сегментах плодоовощных консервов и сыров.

Также стороны обсудили подготовку кадров: в 2024 году в сельских школах Татарстана было открыто 42 агротехкласса, и в текущем году планируется создать еще 60. Количество заявлений в приемную кампанию Казанского ГАУ увеличилось почти в полтора раза, целевая квота полностью закрыта. В рамках визита Лут посетила университет, где готовят специалистов по ключевым направлениям современного агропромышленного комплекса, включая направления ветеринарии, селекции и генетики, автоматизации, роботизации и работу с большими данными.

Никита Егоров