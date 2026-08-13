Запасы «Татнефти» позволяют добывать нефть еще сотни лет

Все процессы направлены на максимальное продление срока эксплуатации ресурсов

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Глава «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что ресурсная база компании позволяет говорить о запасах на сотни лет. По его словам, все внутренние процессы ориентированы на то, чтобы максимально продлить период добычи и сделать ее более эффективной.

— Я думаю, что запасов на сотни лет. Десять — это было бы слишком расточительно и неправильно, — передает его слова ТАСС.

Ранее он уже упоминал, что при нынешних объемах добычи нефти компании хватит более чем на 200 лет. По итогам 2025 года «Татнефть» добыла 27,8 млн тонн нефти.

В июле нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 250 млрд рублей, до 934 млрд, что на 36,6% больше, чем в июне.

Вадим Вахрушев