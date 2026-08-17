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Жителям Самарской области разрешат покупать только 10 литров бензина в канистру

19:50, 17.08.2026

Губернатор Самарской области продлил топливные лимиты

Жителям Самарской области разрешат покупать только 10 литров бензина в канистру
Фото: Динар Фатыхов

В Самарской области ужесточили правила отпуска топлива на заправках. Губернатор региона Вячеслав Федорищев на заседании правительства объявил, что штаб принял решение продлить на две недели временные лимиты на продажу бензина и дизеля.

— При этом ситуация позволяет частично эти ограничения сокращать, в частности, на продажу бензина и дизельного топлива в канистры не более 10 л в одни руки, — заявил губернатор.

При этом Федорищев поручил Минпромторгу региона вести ежедневный мониторинг ситуации на АЗС и следить за ценами, чтобы не допустить их необоснованного роста.

Ранее на совещании с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС и Минвостокразвития вице-премьер Александр Новак поручил усилить работу по топливообеспечению десяти регионов и держать на контроле цены для аграриев и розницу на АЗС.

Вадим Вахрушев

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