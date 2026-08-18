48 млрд рублей инвестирует СИБУР в производство металлоценового полиэтилена

СИБУР впервые озвучил сумму инвестиций в нижнекамское производство мПЭ мощностью 300 тыс. тонн в год

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На нижнекамском предприятии СИБУРа прогресс проекта строительства производства металлоценового полиэтилена мощностью 300 тыс. тонн в год достиг 70%. Общий объем инвестиций — 48 млрд рублей. Пуск намечен на 2027 год.

«Проект — часть масштабной программы СИБУРа по развитию производств в Татарстане общим объемом инвестиций 600 млрд руб. Ее реализация позволяет создать в республике полный цикл производства современных синтетических материалов для строительства, автопрома, медицины и других отраслей на основе сырья комплекса ЭП-600», — сообщают в нижнекамской компании СИБУРа.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Замещая импортные поставки, отечественное сырье будет поступать переработчикам, минуя сложности длинной логистики.

— Будущий запуск производства металлоценового полиэтилена — это очередной шаг по качественному развитию нашего производства в Нижнекамске. «Нижнекамскнефтехим» получит возможность выпускать премиальные марки полиэтилена и полностью обеспечит потребность в них рынков России и стран СНГ. Реализация проектов происходит в условиях санкций и высокой стоимости заемного финансирования, что ограничивает текущие финансовые результаты. Мы уверены в потенциале инвестиций — они уже дают ощутимые результаты: наши производства наращивают выпуск продукции в сложной макроэкономической среде, — подчеркивает член правления — исполнительный директор СИБУРа, председатель правления «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Помимо монтажа основного оборудования установки металлоценового полиэтилена, в текущем году планируется завершить строительство этиленопровода Нижнекамск — Казань, в который вложено 35 млрд рублей. Всего же за последние 4,5 года СИБУР инвестировал в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей. За это время были созданы и запущены производства этилена и гексена, значительно повышен уровень автоматизации основных производств, построен и введен в эксплуатацию ремонтно-механический завод, обновлена социальная и образовательная инфраструктура города.