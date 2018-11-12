Козак сообщил о заморозке цен на бензин в России

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным объявил о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

«Если коротко говорить, то ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться — с учетом инфляции, с учетом изменений налогового законодательства — до конца марта», — цитирует Козака пресс-служба Кремля.

Вице-премьер РФ также сообщил, что все нефтяные компании подписали соглашения для стабилизации цен на нефтепродукты, передает РБК.



Напомним, 31 октября правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года.



Нефтяники должны были подписать соглашение до 7 ноября, но на вечер 9 ноября этого сделано не было.

