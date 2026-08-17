ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру на предмет нарушений

Ведомство запросило у производителей данные для оценки экономической обоснованности ценообразования

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба совместно с Минстроем и Минпромторгом зафиксировала увеличение стоимости строительной арматуры на внутреннем рынке. Как сообщили в ведомстве, поводом для проверки стал совместный мониторинг цен, проводимый с участием двух министерств.

— По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние совокупность факторов, в первую очередь — соотношение спроса и предложения, — сообщает пресс-служба ФАС

В этом году строительная активность возросла на фоне низких складских запасов арматуры, что было связано с ожиданиями участников рынка.

Реальное время / realnoevremya.ru

Чтобы оценить обоснованность текущей стоимости, ФАС направила производителям запросы с требованием предоставить данные о ценообразовании и причинах повышения цен.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба выявила 11 фактов злоупотреблений со стороны региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Вадим Вахрушев