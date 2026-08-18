«И площадка готова, и инфраструктура»: Sany собирается открыть предприятие в Бугульме

Татарстан пытался привлечь китайскую компанию в республику почти 10 лет

Фото: Галия Гарифуллина

Бугульминский район Татарстана и ООО «Сани» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта Sany Group. Церемония прошла в Казани в рамках форума «РОСТКИ».



Свои подписи поставили глава Бугульминского района Дамир Фаттахов и гендиректор ООО «Сани» Вячеслав Лядов. Присутствовал на подписании соглашения и глава Минпромторга республики Олег Коробченко.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Sany — это пятое в мире и крупнейшее в Китае предприятие в области производства строительной техники. Компания занимается продажей и обслуживанием бетонной техники, буровых установок, портовой техники, гусеничных кранов, экскаваторов, дорожно-строительной техники и другого оборудования.

— Мы подписали соглашение с очень серьезной компанией о возможности открытия предприятия на территории Бугульмы. Дальше уже многие нюансы в последовательном контакте [будут решаться]. Гости сейчас приедут к нам. У них есть намерение открыть предприятие в России. Мы сделаем все возможное, чтобы это случилось именно в Бугульме, — сообщил Дамир Фаттахов «Реальному времени».

По его словам, речь идет о строительстве нового завода на территории одного из предприятий, где есть соответствующие ресурсы.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Фаттахов подчеркнул, что город логистически привлекателен для компании. Представители Sany уже были в Бугульме. «Им в целом все понравилось. И площадка готова, и инфраструктура. Сети подведены к площадке. Сейчас мы ждем только их решения», — сказал глава района.

— Для нас принципиально важно, что интерес к Бугульме со стороны потенциальных инвесторов становится все более предметным и постепенно переходит в конкретные договоренности. Будем сопровождать проект и делать все необходимое, чтобы эти намерения переросли в реальный результат для района, — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, Татарстан пытался привлечь китайскую компанию в республику почти 10 лет. В 2017 году раис РТ Рустам Минниханов посетил площадку Sany Group во время рабочего визита в город Чанша (КНР). Он «остался впечатлен увиденным: масштабами работы и уровнем корпоративной культуры компании», сообщала пресс-служба татарстанского лидера. Тогда Минниханов пригласил руководство компании в Татарстан и предложил создать совместное производство строительной спецтехники на базе шасси «КАМАЗа».

Еще раз раис обсудил локализацию Sany осенью 2023 года. Он встретился с представителями китайской компании, в ходе беседы стороны рассмотрели различные варианты сотрудничества, в том числе возможность развития производства на территории республики.



О намерении Sany наконец локализоваться в Татарстане сообщил вчера Олег Коробченко.

— Компания Sany сейчас уже ведет проработку по локализации производства здесь. Я надеюсь, что мы сделаем очень хороший продукт. Мы со своей стороны как Министерство промышленности поможем его реализовать на всей территории России и стран СНГ, — заявил он в ходе сессии «Бизнес-диалог: Россия и Китай».



Галия Гарифуллина