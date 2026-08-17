Вице-премьер Новак поручил отслеживать развитие сельского хозяйства и ТЭК
В первом полугодии экономика выросла на 0,6%
На совещании по текущей экономической ситуации вице-премьер Александр Новак обязал профильные ведомства продолжить мониторинг ключевых экономических показателей и следить за координацией отраслевых программ в сельском хозяйстве и топливно-энергетическом комплексе.
— Держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики, — сказано в материалах правительства РФ.
По оценке Минэкономразвития, первое полугодие показало рост ВВП на 0,6% — экономика возвращается к устойчивому росту. На совещании также обсуждались данные по промышленности, строительству, оптовой торговле и грузообороту.
Было отмечено, что потребительский спрос, включающий розничную торговлю, платные услуги и общепит, за полугодие вырос на 4,8%.
— На рынке труда, как было отмечено, сохраняется стабильная ситуация: уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился, — передает пресс-служба.
Ранее на совещании с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС и Минвостокразвития вице-премьер Александр Новак поручил усилить работу по топливообеспечению десяти регионов.
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