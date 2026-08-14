Россия опустилась на четвертое место по поставкам газа в ЕС

Российский экспорт составил 1,35 млрд евро

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Россия по итогам июня 2026 года опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз. По данным Евростата, суммарный объем поставок СПГ и трубопроводного газа из РФ составил 1,35 млрд евро.

— Месяц назад она была второй с 1,5 миллиарда, — сообщает РИА «Новости».

США сохранили лидерство, хотя их экспорт сократился на 22% по сравнению с маем — до 1,83 млрд евро. На второе место поднялась Норвегия с результатом 1,52 млрд евро (+7% за месяц), из которых основная часть пришлась на трубопроводный газ. Третью строчку занял Алжир — 1,39 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Испания в июле сократила закупки сжиженного природного газа из России до 2 088 ГВт·ч (8,1% от общего объема импорта) против 2 150 ГВт·ч годом ранее. В результате Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в королевство, пропустив вперед Алжир (41,7%), Нигерию (15,4%) и США (11,6%).

Вадим Вахрушев