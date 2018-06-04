«Бороться с повышением цен на бензин увеличением налогов — это идиотизм!»

Правительство попросило нефтяников зафиксировать стоимость топлива, но эксперты не верят в эффективность принятых мер

Цены на бензин продолжают неуклонно расти. Акцизы на топливо уже снизили. Идут обсуждения, как поступить с экспортными пошлинами, которые могут как повысить, так и понизить. Первая договоренность — зафиксировать стоимость топлива на том уровне, сколько оно стоило 30 мая, — уже достигнута. Представители отрасли выражают недовольство вариантами, о которых говорят в правительстве, например, о снижении акцизов или экспортных пошлин, предлагая радикальные способы. Подробности — в материале «Реального времени».

Новый рост цен

Резкое подорожание топлива в России продолжается на протяжении нескольких месяцев, а в последнее время — еженедельно. За неделю в стране цены на бензин подорожали почти на рубль: АИ-92 в среднем прибавил 94 копейки, АИ-95 — 93 копейки, о чем говорят данные Thomson Reuters Kortes. Средняя цена дизельного топлива выросла на 90 копеек. По данным Росстата, стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась в среднем на 80 и 81 копейку. Аналитическая служба «Реального времени» изучила, как изменились цены в Татарстане и Поволжье за прошедшие семь дней. Так, стоимость АИ-92 в Казани выросла на 26 копеек, до 40,5 рубля. По АИ-95 такой же рост цены, который привел к 43,1 рубля стоимости за литр. Аналогичное увеличение отмечается у дизельного топлива, которое теперь стоит 42,9, а АИ-98 вырос куда больше — на 75 копеек, до 49,5 рубля. Стоимость газа в Казани за неделю не изменилась и по-прежнему достигает 20,23 рубля.

В Набережных Челнах АИ-92 вырос на 51 копейку — до 40,9 рубля. АИ-95 подорожал на 22 копейки, цена достигает 43,07 рубля. Такое же подорожание и у дизельного топлива, которое теперь в автограде можно приобрести за 43,05 рубля. АИ-98 и газ пока остались на том же уровне. В Нижнекамске и Альметьевске положение более спокойное, в первом — подорожало только дизельное топливо на 10 копеек, во втором — также дизельное топливо — на 10 копеек и газ — на 50 копеек. К слову, последний вид топлива в Нижнекамске, наоборот, потерял в стоимости 23 копейки.

Средние показатели по ПФО изменились более существенно. Максимальные цены на АИ-92 в округе выросли на 74 копейки, до 41,39 рубля. Другие виды топлива почти не отстают: АИ-95 прибавил 46 копеек и подтянулся до 44,37 рубля, дизельное топливо подорожало на 20 копеек, теперь за него нужно выложить 45,05 рубля. Стоимость АИ-98 повысилась на 50 копеек, теперь этот бензин можно купить за 50,34, газ прибавил 43 копейки, цена достигает 20,73 рубля.

Таким образом, с начала года топливо в Казани значительно подорожало. АИ-92 уже прибавил 3,1 рубля, АИ-95 стал дороже на 2,8 рубля, дизельное топливо — на 2,5 рубля, АИ-98 на 3,4 рубля — самое большое подорожание среди всех видов топлива, газ стал дороже на 1,98 рубля!



«Мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», — пояснил представителям СМИ Дмитрий Козак. Фото politposte.ru



«Договоренность была, и сейчас она опять объявлена»

Ценами на топливо, которые с конца прошлого года не прекращали рост, наконец занялись федеральные власти. Правительству России удалось договориться с нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин по состоянию на 30 мая в ответ на снижение акцизов. Известно, что в конце месяца вице-премьер Дмитрий Козак встретился с представителями отрасли — компании гарантировали, что зафиксируют цены. Правда, эксперты на условиях анонимности сообщают, что перед этим в некоторых сетях АЗС предварительно подняли расценки.

При этом уже с 1 июня в стране снизили акцизы: на бензин — на 3 тысячи рублей за тонну и на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей за тонну. Не исключено, что запланированное повышение акцизов с 1 июля уже не состоится. А вот о снижении стоимости бензина или дизельного топлива пока говорить не приходится. Из-за снижения акцизов в бюджете страны недосчитаются 140 млрд рублей. Как закрыть дефицит — решат осенью. Несмотря на потери, этот шаг предприняли, чтобы снизить напряжение в обществе. Так, 1 июня в Ульяновске прошел митинг против роста цен на бензин, многие другие области не замедлили присоединиться к акции.

— Требовать снижения невозможно: опять же, живем в рыночной экономике. Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцатью компаниями. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня, в летний период, это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики, — пояснил представителям СМИ Дмитрий Козак.

Принятые правительством меры эксперты называют странными и не думают, что это сможет радикально повлиять на ситуацию. При этом договоренность о неповышении цен существовала и раньше.

— Да, была такая договоренность и сейчас опять объявлена. Компании обязались на уровне 30 мая держать цены, стабилизировать их, такие разговоры идут постоянно. Я не уверен, что до этого была договоренность держать цены именно до выборов президента РФ. Но она была и сейчас снова есть. Такое положение ничего общего с рынком не имеет. Это очень тяжело для тех компаний, у которых нет своих собственных нефтеперерабатывающих заводов, своей добычи и экспорта. То есть 60% у нас бензозаправочных станций принадлежат компаниям, которые покупают бензин и дизельное топливо у других, более крупных, на бирже или без биржи. Они больше всего страдают. Потому что если какая-то крупная компания со своими НПЗ имеет возможность экспортировать нефть и нефтепродукты, то она свои потери на нефтепереработке и реализации компенсирует за счет экспорта. А другие компании, которых большинство, не имеют такой возможности. И они вынуждены задирать цену, потому что иначе они просто обанкротятся, — рассуждает партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин.

«Я не уверен, что до этого была договоренность держать цены именно до выборов президента РФ. Но она была и сейчас снова есть. Такое положение ничего общего с рынком не имеет», — убежден Михаил Крутихин. Фото dsnews.ua

«Заколдованный круг, из которого выдирают все, что можно»

Возможности правительства «договориться» с нефтяными компаниями эксперт в принципе не считает реальными и необходимыми.

— А что такое «договориться»? То есть скомандовать ценам: «Стой, раз-два» — ну как это? Они видят, что у них -12% на нефтепереработке, видят, что правительство вводит и вводит новые акцизы, то есть сколько можно содрать, столько и сдирает. Это же зависит не от стоимости нефти на мировом рынке, — поясняет позицию нефтяных компаний Михаил Крутихин.

В цене бензина стоимость нефти на мировом рынке составляет примерно 6,5%, «а все основное, а именно 65%, себе забирает правительство в виде налогов и акцизов. Кто виноват? Не нефть, не цена на нее, не нефтепереработчики, не нефтедобывающие компании. Виновато правительство, все претензии к нему, к его налогам. Это заколдованный круг, сначала выдирают все, что можно, по налогам, потом проявляется недовольство населения, начинается снижение акцизов, все это успокаивается, а потом опять до предела задираются налоги. И дальше снова все повторяется по этому кругу», — разложил принцип формирования цен эксперт.

Нужно полностью убрать акцизы и закрыть экспорт

Начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть» Владимир Карпов за две недели с последнего общения с корреспондентом «Реального времени» не поменял позицию.

— Нужно полностью убрать акцизы и открыть рынок, отпустить цены. До этого они были все равно не отпущенные, регулируемые. И я бы на месте правительства закрыл экспорт, принял бы какие-то ограничения по этому поводу, — рассуждает Карпов.

Приводит пример из советских времен, когда были периоды, что с апреля по октябрь закрывали экспорт. А уже принятое решение по снижению акцизов и рассуждения об экспортных пошлинах, которые могут как повысить, так и понизить, для него скорее сомнительные.

— Нас бросает из крайности в крайность. Озвученные меры не дадут эффекта, — комментирует «Реальному времени» ситуацию Владимир Карпов.

Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин соглашается с коллегой, он считает, что до июня принятые договоренности каким-то образом смогут затормозить рост цен, а дальше — «это как мертвому припарки».

Звучащие предложения «умерить аппетиты» тоже наводят на сомнения.

— Что такое «умерить аппетиты»? Компании, которые добывают нефть, при переработке теряют на этом 12% от прибыли. На самом деле, это чистый убыток. Чем они будут его компенсировать? — рассуждает Крутихин.

Ирек Сулейманов рассчитывает, что положение может измениться, но нужно запастись терпением. Фото tatar-inform.ru

«Чтобы стабилизировать ситуацию, надо снижать налоги»

Взять даже прошлогодний налоговый маневр, когда было обещано, что повысят налог на добычу полезных ископаемых, после чего сократят, а затем и совсем сведут на нет экспортную пошлину. «В итоге ее никто и не сокращал. А сейчас собираются вводить экспортную пошлину уже на нефтепродукты. Бороться с повышением цен на бензин увеличением налогов — это идиотизм! Чтобы стабилизировать ситуацию, надо снижать налоги, которые берет правительство, от нефтяников это давным-давно не зависит», — признает Михаил Крутихин.

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов рассчитывает, что положение может измениться, но нужно запастись терпением.

— Прошло заседание Российского топливного союза, это было 31 мая. 30 мая было заседание биржевого комитета в ФАС РФ, я тоже на нем присутствовал. Везде картина одна и та же, все всё прекрасно понимают, причины, по которым сложилась такая ситуация, тоже понятны: это и налоговый маневр, и акцизы, и экспортная альтернатива, и курс валюты, и цена нефти. Все вкупе дает такой эффект, что цена на нефтепродукт сегодня растет. Но от этого никуда не денемся. Остается одна проблема, в первую очередь для нас, частных заправщиков. Нефтяные компании пообещали остановить розничные цены, и то все понимают, что гарантированно заморозить можно не более чем на месяц. Как поведет себя рынок, неизвестно. Розничные цены в этот период вряд ли будут меньше. Сейчас розничные цены равны оптовым, наценки нет, — комментирует «Реальному времени» ситуацию Сулейманов.

С его слов, правительство надеется, что цена нефти снизится, но, казалось бы, это абсурд, нам же выгодна высокая цена нефти. «Но если начнет дешеветь, значит, стабилизируются цены на внутреннем рынке. Беспрецедентный шаг в виде снижения акцизов, думаем, повлияет на рынок, будет польза, остановятся цены в рознице, подешевеет опт. Есть вариант «B», какой, пока не докладывают. Возможно, с пошлинами будут работать, вполне допускаю, наверное, какой-то вариант должен быть у правительства. Иначе так невозможно работать, 50% заправок по стране — частные», — рассуждает эксперт.