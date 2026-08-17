Минсельхоз предложил меры поддержки для аграриев из-за проблем с экспортом зерна

Среди обсуждаемых инструментов — пролонгация льготных кредитов сроком до одного года и проведение закупочных зерновых интервенций

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Минсельхоз России рассматривает комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей, оказавшихся в сложной ситуации из‑за ограничений экспорта зерна. Об этом сообщают источники РБК.

Среди обсуждаемых инструментов — пролонгация льготных кредитов сроком до одного года и проведение закупочных зерновых интервенций.

В первую очередь поддержка будет направлена на регионы с профицитом зерна, прежде всего южные области, где аграрии испытывают сложности с реализацией урожая и погашением займов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также рассматривается возможность выделения дополнительных субсидий производителям зерна, особенно в новых регионах страны. В Объединенной зерновой компании (ОЗК) уже начали отбор мощностей хранения для возможного размещения госрезерва зерна 2026 года, что поможет стабилизировать рынок при избытке предложения.

При этом сегодня стало известно, что налоговые органы начали доначислять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в другом субъекте.

Зульфат Шафигуллин