Новости промышленности

22:39 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

С начала года через Свияжский хаб отгрузили 121 тыс. тонн зерна

13:11, 18.08.2026

С середины августа зерно начнут отправлять в контейнерах через порт Высоцк на Балтике

С начала года через Свияжский хаб отгрузили 121 тыс. тонн зерна
Фото: Алексей Вангаев

С середины августа экспорт российского зерна будет переориентирован через порт Высоцк на Балтике и будет осуществляться в контейнерах. Об этом сообщил директор по логистике УК «Альянс» Алексей Ненич, управляющий Свияжским мультимодальным комплексом.

По его словам, изменение маршрута связано с турбулентностью экспорта сельхозпродукции через Азовский бассейн на фоне БПЛА.

С начала года через Свияжский хаб отгрузили 121 тысячу тонн зерна.

Луиза Игнатьева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьАгропром Татарстан

Новости партнеров

Читайте также