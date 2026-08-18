С начала года через Свияжский хаб отгрузили 121 тыс. тонн зерна
С середины августа зерно начнут отправлять в контейнерах через порт Высоцк на Балтике
С середины августа экспорт российского зерна будет переориентирован через порт Высоцк на Балтике и будет осуществляться в контейнерах. Об этом сообщил директор по логистике УК «Альянс» Алексей Ненич, управляющий Свияжским мультимодальным комплексом.
По его словам, изменение маршрута связано с турбулентностью экспорта сельхозпродукции через Азовский бассейн на фоне БПЛА.
С начала года через Свияжский хаб отгрузили 121 тысячу тонн зерна.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».