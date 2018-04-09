«Ситуация критическая»: АЗС просят поднять цены на бензин в Татарстане

Литр 92-го может подорожать до 41 рубля, но в правительстве пока сдерживают нефтяников

Татарстанские нефтяники пожаловались на серьезные убытки по продажам бензина. Пока их сдерживают в повышении розничных цен на топливо, стоимость оптовых закупок уже превысила пределы разумного, уверяют представители АЗС. К тому же республика остается единственным регионом в Поволжье, где 92-й пока не подорожал. Ассоциация предприятий нефтепродуктообеспечения Татарстана подготовила рекомендации, где, например, стоимость 92-го в целях рентабельности нужно повысить до 41 рубля за литр. Подробнее — в материале «Реального времени».

Розничная продажа бензина становится убыточной

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов обратился к председателю рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты в Татарстане Роберту Гилязиеву с заявлением, что розничная продажа бензина в республике становится убыточной. Причина — в марте начался рост оптовых цен на нефтепродукты. Эти процессы, по его мнению, существенно снижают торговую наценку. Для рентабельной работы предприятий розничные цены, по мнению Сулейманова, нужно поднять до следующего уровня:

АИ-95 — 42,50 руб./литр,

АИ-92 — 41 руб./литр,

АИ-80 — 38,50 руб./литр,

Дизель межсезонный — 42,50 руб./литр.

Роберта Гилязиева глава Ассоциации просит не откладывать решение в долгий ящик и призывает собрать внеочередное заседание рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты. Правда, ответа пока не последовало.

— У нас критическая, очень тяжелая ситуация. На Санкт-Петербургской бирже за март 2018 года только АИ-92 от «Башнефти» вырос на 5,5 тысячи рублей за тонну, это существенное повышение, причин которого мы понять не можем. У нас нет желания поднимать цены, мы такие же потребители топлива, но мы хотим, чтобы оптовые и розничные цены соответствовали друг другу. Если вы покупали огурцы за рубль, а продавали за полтора, то если потом поставщик поднимет расценки до двух рублей, вы разве по старой цене будете продавать? То же и у нас, — комментирует ситуацию «Реальному времени» президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

В сети АЗС «Татнефти» также рисуют нерадужную картину. Фото Олега Тихонова

«Татнефть»: «У нас нет розницы, которая работает прибыльно»

В сети АЗС «Татнефти» также рисуют нерадужную картину: «2016 год закрыли с минусом, 2017-й — тоже. Развиваться не на что. Идет планомерное повышение акцизов, они все выше и выше. К тому же оптовые цены выросли, вздыхает начальник управления реализации нефти и нефтепродуктов компании Владимир Карпов.

Собеседник «Реального времени» напомнил и про налоговый маневр — снятие пошлин на нефть. Таким образом, внутренние цены на нефть выровнялись с экспортными. Но в этом случае ресурс заходит на заводы по более высокой цене, ровно на размер пошлины.

— Я бы сказал, это недальновидная политика. Заводы начали модернизацию при одних экономических условиях, а теперь эти условия меняются уже в третий раз. Первоначально говорили: если будете выпускать бензин качеством Евро-5, дизель — Евро-5, то акцизная составляющая будет снижаться. Но она не снижается — акцизы растут! А люди-то вложились, уже модернизируют производство, находятся на середине пути, — отметил Карпов.

Обещали компенсационные меры — отрицательные акцизы, но и их нефтедилеры не увидели. Таким образом, работа идет без прибыли, уверяют представители АЗС.

«Заводы начали модернизацию при одних экономических условиях, а теперь эти условия меняются уже в третий раз», — говорит Владимир Карпов. Фото tatneft.ru

«ФАС недорабатывает, как они не видят повышения оптовых цен?!»

Для комментариев по последнему оптовому повышению в ассоциации не осталось слов. Среди городов ПФО Казань выгодно отличается — стоимость АИ-92 никак не меняется уже с начала года. По данным аналитической службы «Реального времени», две недели назад максимальная стоимость в ПФО АИ-92 составляла 37,87 рубля, сегодня она достигает 38,25 — повышение составило 38 копеек. За пределами Татарстана стоимость бензина за эти две недели уже изменилась. Так, в Йошкар-Оле за литр АИ-92 26 марта нужно было отдать 37,56 рубля, сегодня — 37,86, повышение составило 30 копеек. В Чебоксарах за это же время повышение составило 38 копеек — с 37,87 рубля до 38,25. Чуть меньше повышение отмечается в Ульяновске, две недели назад стоимость на 92-й достигала 37,30, сегодня — 37,43, рост на 13 копеек. В Самаре рост составил 9 копеек, цена приблизилась к 37,94 рубля. Гораздо более весомый рост в Уфе — прибавка сразу на 30 копеек, теперь АИ-92 можно купить за 37,85 рубля.

Казань пока сдерживает цены: АИ-92 можно купить за 37,40 с начала года, все это время цены не менялись. В Набережных Челнах за две недели стоимость также никак не изменилась, по-прежнему составляет 37,39 рубля. Впрочем, марка 98-го бензина все-таки подорожала на рубль. Когда стоит ждать повышения и 92-го, в ассоциации ответить затрудняются: «Не могу сказать, когда это может произойти. Сейчас внутренняя тяжелая ситуация. Государство регулирует только цены у розницы. Кроме запретов, нет ничего. А у оптовиков не регулируют, — посетовал Сулейманов.

В январе 2018 года в ассоциации уже высказывали надежды, что оптовые цены с января могут снизиться, потому что в декабре они поднялись слишком быстро. Но чуда не произошло. Президент ассоциации специально уточнил актуальные данные на бирже, которые подтвердили прежнюю информацию — понижения оптовых цен ждать не пришлось: «Наверное, это потому что ФАС недорабатывает, я удивляюсь, как они не видят повышения оптовых цен?! Не могу этого понять. Со своей стороны — пишем письма, работаем с биржей, но победить тяжело».

В Башкирии последнее повышение цен на топливо произошло в ночь на 7 апреля. «Башнефть» подняла стоимость трех марок. Так, АИ-92 вырос на 30 копеек, его цена теперь 37,60 рубля. АИ-92 «Атум» прибавил аналогично — 38,20 рубля. Дизель подорожал на 20 копеек, до 40,60 рубля за литр.

Местные эксперты уже предсказывали этот рост после череды подорожаний в конце года. При этом аналитики центра RUPEC прогнозируют еще большое повышение — до 50 рублей за литр бензина. Эксперты связывают это с повышением акцизов, которое пройдет в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Следовательно, поднимают цены и оптовики.

Несколько дней назад Российский топливный союз уже отправил второе письмо Владимиру Путину, ФАС РФ, в Минэнерго РФ. Так, в ответе ФАС перечислялись меры, которые организация предпринимает по контролю за ценами. Российскому топливному союзу этого оказалось недостаточно. В новом обращении Владимиру Путину они говорят о том, что для розничного рынка 2017 год оказался одним из самых сложных. Средняя доходность оказалась значительно ниже значения, которое необходимо, чтобы компенсировать расходы.

В Башкирии последнее повышение цен на топливо произошло в ночь на 7 апреля. «Башнефть» подняла стоимость трех марок. Фото euro-discount.ru

Прогноз негативный

Ирек Сулейманов понимает, что если на местах согласятся повысить розничные цены на бензин, то у этого будут только негативные последствия.

— Повторюсь, мы не хотим повышения, мы хотим паритетных цен, при том что 50% в этой сфере — частный бизнес, который сейчас находится в плачевном состоянии, — комментирует президент ассоциации.

От прогнозов по ценам на ближайшее будущее он отказался — «все будет — как будет, будем ждать изменений».

По данным аналитической службы «Реального времени», АИ-95, как и газ, в Казани за последние две недели не подорожал, бензин стоит 40,30, газ — 18 рублей за кубометр. Дизельное топливо даже подешевело на 76 копеек, а АИ-98 подорожал на 1,25 рубля. В Набережных Челнах стоимость АИ-98 без изменений две недели — 47,70, так же, как и АИ-95, — 40,28. Газ за 17,50 остался без изменений, в отличие от дизельного топлива, которое подешевело на 31 копейку. Что касается АИ-92, то самый дорогой вариант представлен в Самаре за 41,04. А самый дорогой АИ-98 можно встретить сразу в трех татарстанских городах — Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске — за 47,70 рубля.

У экспертов есть свое объяснение роста в том числе и оптовых цен на бензин.

— Цены растут из-за инфляции, это следствие экономического роста. Чем больше «ест» экономика, тем больше растут цены. При этом для более чем половины потребителей бензина его стоимость и так входит в так называемые расширенные налоги, если бы этого не было, то и рост цен на топливо был бы гораздо меньше, — считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков напоминает, что активный рост цен начался еще осенью прошлого года. По его мнению, так будет продолжаться до тех пор, пока рубль не укрепится, ведь растут в первую очередь именно цены в долларах. Как долго это может продолжаться, сказать сложно, но потенциал у этого процесса есть, нужно посмотреть в динамике.