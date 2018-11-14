На заправках в Уфе выросли цены на дизельное топливо

На уфимских АЗС с 13 ноября выросли цены на дизельное топливо.

В частности, на заправках компании «Лукойл» цена за литр дизельного топлива выросла на два рубля. Нынешняя цена — 46 рублей 90 копеек. На АЗС «Баштефти» стоимость дизельного топлива также увеличилась и составила 45 рублей 50 копеек.

По информации ProUfu.ru со ссылкой на источник в «Башнефти», повышение цен обусловлено переходом АЗС с летнего дизельного топлива на зимнее.

Напомним, ранее правительство России установило индикативный уровень мелкооптовых цен на горючее для каждого субъекта РФ. Фиксация цен на бензины АИ-92 и АИ-95 и дизтопливо продлится до 31 марта 2019 года.