ФАС потребовала от поставщиков топлива снизить цены в четырех регионах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях

Фото: Динар Фатыхов

Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы вынесли предупреждения в адрес участников топливного рынка в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Херсонское УФАС выдало предупреждение одному из региональных операторов, который необоснованно изменил стоимость бензина и дизеля на АЗС в Геническом округе, — передает сообщение ТАСС.

После вмешательства антимонопольщиков оператор направил документы, подтверждающие снижение стоимости топлива.

В Сахалинской области предупреждение получило ООО «Альтус». Компания необоснованно завышала цены на бензин, поставляемый в регион.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тюменское УФАС вынесло предупреждение в адрес ООО «Газпромнефть — региональные продажи» за то, что компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива. Оператору предписано согласовать заявки на август текущего года.

— Тверское УФАС выдало предупреждение ООО «Эгида», изменившему с начала июня розничные цены на топливо на своих АЗС. Компании необходимо привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному уровню, отметили в ФАС, — также сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность запрета на экспорт ароматических углеводородов (бензола, фенола и толуола).

Вадим Вахрушев