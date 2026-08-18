ФАС потребовала от поставщиков топлива снизить цены в четырех регионах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях
Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы вынесли предупреждения в адрес участников топливного рынка в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Херсонское УФАС выдало предупреждение одному из региональных операторов, который необоснованно изменил стоимость бензина и дизеля на АЗС в Геническом округе, — передает сообщение ТАСС.
После вмешательства антимонопольщиков оператор направил документы, подтверждающие снижение стоимости топлива.
В Сахалинской области предупреждение получило ООО «Альтус». Компания необоснованно завышала цены на бензин, поставляемый в регион.
Тюменское УФАС вынесло предупреждение в адрес ООО «Газпромнефть — региональные продажи» за то, что компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива. Оператору предписано согласовать заявки на август текущего года.
— Тверское УФАС выдало предупреждение ООО «Эгида», изменившему с начала июня розничные цены на топливо на своих АЗС. Компании необходимо привести розничные цены на топливо к экономически обоснованному уровню, отметили в ФАС, — также сообщает ведомство.
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