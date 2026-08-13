Ремонт НПЗ в Оренбургской области после атаки БПЛА может продлиться 6 месяцев

Власти надеются на завозное топливо

Фото: пресс-служба Кремля

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Орске, Оренбургская область, полностью приостановил свою работу после атаки БПЛА, произошедшей 11 августа. В результате удара были повреждены ключевые элементы инфраструктуры, восстановление которых на данный момент невозможно. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в мессенджере «Макс».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Ситуация сложная... Большая часть оборудования импортного производства, и из-за санкций сроки ремонта могут продлить до 6 месяцев. Мы готовимся к худшему сценарию и будем полагаться на завозное топливо, — отметил Солнцев.

Он также добавил, что в Оренбургской области идет перенастройка логистики. Из 287 автозаправочных станций (АЗС) функционируют лишь 80%, при этом приоритет в заправке остается за специализированным транспортом.

Никита Егоров