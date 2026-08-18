Правительство и ФАС обсуждают типовые соглашения с частными заправками
Это должно обеспечить справедливые розничные цены
Власти продолжают переговоры с частными заправками о заключении типовых соглашений. Эта работа должна помочь удержать стоимость топлива на приемлемом уровне для потребителей. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.
— Направлены на обеспечение справедливых розничных цен на частных АЗС, — передает информацию ТАСС.
Ведомство уже зафиксировало случаи необоснованного роста стоимости топлива. По этим фактам возбуждены административные дела, к нарушителям применены меры воздействия.
Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения участникам топливного рынка в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях. Ведомство потребовало от поставщиков привести цены на бензин и дизельное топливо к экономически обоснованному уровню.
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