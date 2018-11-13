Правительство проверит независимые АЗС в регионах

Правительство по инициативе «Роснефти» проверит, какие независимые сети заправок в России можно признать монополистами в своих регионах и обязать заморозить цены.



«Поставлена задача ФАС и Минэнерго РФ проанализировать в региональном разрезе все сети независимых АЗС — а они занимают 62% рынка нефтепродуктов — на предмет монополизации», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

В таком подходе существуют угрозы независимым АЗС, которые, в случае если не смогут компенсировать убытки, просто закроются, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По мнению экспертов, попытка обязать независимые сети заморозить цены вряд ли имеет смысл, поскольку они все равно зависят в ценовой политике от сетей нефтяных компаний и продают только 30% объемов топлива в РФ.

До сих пор независимые АЗС не участвовали в договоренностях с правительством по стабилизации цен на топливо, такой диалог Белый дом предпочитал вести с крупнейшими нефтекомпаниями.

Накануне Козак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным объявил о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Отмечается, что цены будут сохраняться на текущем уровне до конца марта.