Минсельхоз назвал условия возобновления импорта продукции из Армении

Среди условий — использование собственного сырья

Российский Минсельхоз обозначил условия, при которых возможен возврат армянской сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Оксана Лут на встрече с министром экономики Армении Геворгом Папояном в Алма-Ате, где прошло заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.

— Среди показателей безопасности продукции Минсельхоз назвал использование производителями из Армении собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок, — сообщает пресс-служба.

В числе ключевых требований — полное соответствие поставляемых товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза. Также производители из Армении должны использовать собственное сырье, обеспечить контроль за содержанием пестицидов и гарантировать прослеживаемость каждой партии.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.



Вадим Вахрушев