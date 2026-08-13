Минсельхоз назвал условия возобновления импорта продукции из Армении
Среди условий — использование собственного сырья
Российский Минсельхоз обозначил условия, при которых возможен возврат армянской сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Оксана Лут на встрече с министром экономики Армении Геворгом Папояном в Алма-Ате, где прошло заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.
— Среди показателей безопасности продукции Минсельхоз назвал использование производителями из Армении собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок, — сообщает пресс-служба.
В числе ключевых требований — полное соответствие поставляемых товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза. Также производители из Армении должны использовать собственное сырье, обеспечить контроль за содержанием пестицидов и гарантировать прослеживаемость каждой партии.
Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».