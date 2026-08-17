Уровень воды в российских водохранилищах варьируется от 70 до 100%

В ведомстве также отметили, что следят за ситуацией на Дальнем Востоке

Фото: предоставлено бюро «Архитектурный десант»

Росводресурсы опубликовали данные о состоянии крупнейших водохранилищ страны. По информации ведомства, уровень их наполнения сейчас составляет от 70 до 100%.

— Водохранилища выполняют свои функции, срезая пики дождевых паводков, обеспечивая население, промышленность, транспорт и сельское хозяйство водой, — сказано в сообщении.

При этом в Росводресурсах добавили, что держат на контроле паводковую обстановку на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму из-за дождевых паводков и достиг 53,19 метра при нормальном подпорном уровне в 53 метра. Чтобы снизить воду, сбросные расходы через гидроузлы увеличили с 6 до 8,5 тыс. кубометров в секунду.

Вадим Вахрушев