Товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем вырос на 34%
По итогам 2025 года рост составил 21%
Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем продолжает активно расти. По данным Минсельхоза РФ, товарооборот АПК двух стран за январь — июль 2026 года увеличился на 34,4%.
— Здесь мы дополняем друг друга и продукцией, и подходами, и методами ведения сельского хозяйства, и нам, безусловно, есть чему поучиться друг у друга, — передает ТАСС слова Оксаны Лут.
Министр подчеркнула, что обороты растут как по импорту, так и по экспорту. Несмотря на различия в климате и подходах к ведению сельского хозяйства, задачи у двух стран общие.
Положительная динамика фиксируется не первый год. По итогам 2025 года прирост товарооборота продукции АПК между Россией и Китаем составил 21%.
Раннее сообщалось, что китайская сторона передаст Министерству здравоохранения Татарстана роботизированные системы для проведения операций по пересадке органов. Первые опыты с их использованием пройдут на животных в лабораторных условиях.
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