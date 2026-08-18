Товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем вырос на 34%

По итогам 2025 года рост составил 21%

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем продолжает активно расти. По данным Минсельхоза РФ, товарооборот АПК двух стран за январь — июль 2026 года увеличился на 34,4%.

— Здесь мы дополняем друг друга и продукцией, и подходами, и методами ведения сельского хозяйства, и нам, безусловно, есть чему поучиться друг у друга, — передает ТАСС слова Оксаны Лут.

Министр подчеркнула, что обороты растут как по импорту, так и по экспорту. Несмотря на различия в климате и подходах к ведению сельского хозяйства, задачи у двух стран общие.

Положительная динамика фиксируется не первый год. По итогам 2025 года прирост товарооборота продукции АПК между Россией и Китаем составил 21%.

Раннее сообщалось, что китайская сторона передаст Министерству здравоохранения Татарстана роботизированные системы для проведения операций по пересадке органов. Первые опыты с их использованием пройдут на животных в лабораторных условиях.

Вадим Вахрушев