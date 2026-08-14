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Экспорт из ЕС в Россию в июне вырос почти на 5%

17:50, 14.08.2026

Импорт из России сократился на 2,1%, до 2,28 млрд евро

Экспорт из ЕС в Россию в июне вырос почти на 5%
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Евростат опубликовал данные о торговле Евросоюза с Россией за июнь 2026 года. Объем экспорта из стран ЕС в Россию вырос на 4,8% по сравнению с июнем прошлого года и достиг 2,57 млрд евро. По сравнению с маем рост составил 21,1%.

— Импорт товаров из России составил 2,28 миллиарда евро против 2,33 миллиарда евро годом ранее, сократившись примерно на 2,1%. По сравнению с маем импорт увеличился на 3%, — сообщает РИА «Новости».

В результате профицит составил 294,7 млн евро. Месяцем ранее баланс был отрицательным — дефицит ЕС с Россией оценивался в 87,1 млн евро.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам июня 2026 года опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз. Объем поставок российского СПГ и трубопроводного газа в ЕС составил 1,35 млрд евро.

Вадим Вахрушев

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