Источник: ФНС усилила проверку фермеров — «налоговых мигрантов»

Налоговики проверяют, где находятся земли, техника, работники и склады, чтобы убедиться, что бизнес действительно ведет деятельность там, где зарегистрирован

Фото: Максим Платонов

Налоговые органы начали доначислять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в другом субъекте. Об этом сообщают источники издания «Ведомости».

При этом эксперты уточняют, что тренд пока не носит массового характера. Налоговая служба проверяет, где находятся земельные участки, техника, работники и склады, чтобы убедиться, что бизнес действительно ведет деятельность там, где зарегистрирован.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ЕСХН считается спецрежимом для ИП и компаний, у которых не менее 70% доходов приходится на реализацию произведенной собственной сельскохозяйственной продукции. Пользователи ЕСХН освобождены от налога на прибыль организаций и НДФЛ с доходов от сельхоздеятельности.

В России на сегодняшний день в 17 регионах установлены льготы по сельскохозяйственному налогу, однако их применение ограничено определенными условиями.

Напомним, ранее налоговики начали проверку источников доходов безработных граждан-богачей.

Зульфат Шафигуллин