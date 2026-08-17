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Россия и Китай создали умные капсулы для удешевления добычи трудноизвлекаемой нефти

17:00, 17.08.2026

Они выдерживают температуру до 150 градусов и давление 50 МПа

Россия и Китай создали умные капсулы для удешевления добычи трудноизвлекаемой нефти
Фото: Maria Lupan на Unsplash

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета вместе с китайскими коллегами придумали технологию, которая позволяет удешевить добычу нефти на больших глубинах. Речь идет о специальных капсулах для доставки в скважину химических реагентов.

— Такой результат стал возможен благодаря особому материалу — геополимерной керамике. Ее получают из глинистого сырья и отходов металлургии, добавляя специальные вещества для затвердения и обжигая при 800—900 градусах, — сообщает пресс-служба вуза.

Для извлечения нефти в пласт закачивают гель, который создает трещины, но потом его надо полностью удалить с помощью разрушителей. Иначе гель закупорит поры и остановит добычу. Получается материал, твердый как камень, который не плавится и не деформируется даже в экстремальных условиях.

Такие капсулы выдерживают нагрев до 150 градусов и давление 50 МПа — это соответствует глубине около 5 километров. При этом они в три раза дешевле пластиковых аналогов и срабатывают точно в нужный момент.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Доля трудноизвлекаемой нефти в России уже достигла 63% от всей добычи, а к 2050 году, по прогнозам, вырастет до 87%.

Ранее гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов заявлял, что ресурсов компании хватит на сотни лет при текущем уровне добычи. По итогам 2025 года компания добыла 27,8 млн тонн нефти.

Вадим Вахрушев

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