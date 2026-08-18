Власти России обсуждают новые меры борьбы с нехваткой топлива

Речь идет о запрете экспорта ряда углеводородов

Фото: Динар Фатыхов

В правительстве обсуждается возможность введения запрета на экспорт ароматических углеводородов, таких как бензол, фенол и толуол, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эти углеводороды используются в качестве октаноповышающих компонентов при производстве бензина, что приводит к дефициту сырья для нефтехимической отрасли и вызывает рост цен. Однако окончательное решение о запрете пока не принято из-за разногласий среди участников по эмбарго на бензол и фенол.

В прошлом году объем производства бензола в России сократился на 10,3% до 1,3 млн тонн, толуола — на 6,8% до 361 тыс. тонн, ксилолов — на 17,3% до 370 тыс. тонн. Основными производителями этого сырья являются нефтеперерабатывающие заводы. Ароматические углеводороды также используются для производства полимеров, каучуков, компонентов красок и моющих средств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент нефтекомпании направляют углеводороды на производство топлива, не реализуя отдельные виды нефтехимического сырья. После перехода на стандарт «Евро-5» содержание ароматических фракций в бензине ограничено до 35%, но для топлива классов «Евро-2» и «Евро-3» этот лимит увеличивается до 42%. Как сообщает «Коммерсантъ», ограничение поставок сырья приводит к серьезному дефициту в ряде потребляющих отраслей.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в секторе промышленных смол для деревообрабатывающей промышленности. Фенол, который производится из бензола и пропилена, подорожал до рекордных 135–150 тыс. рублей за тонну на фоне снижения поставок бензола. Подобные проблемы возникли и с ортоксилолом и толуолом, которые используются в лакокрасочной промышленности. Их стоимость достигает 250 тыс. рублей за тонну.

Никита Егоров