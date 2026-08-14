Россия нарастила экспорт электроэнергии на 4% в первом полугодии

Импорт при этом сократился на 5,3%

Фото: Максим Платонов

«Интер РАО» — единственный оператор экспортно-импортных операций с электроэнергией в России — подвел итоги первого полугодия 2026 года. Согласно данным компании, экспорт вырос на 4% по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг 3,2 млрд кВт·ч. Импорт, напротив, снизился на 5,3% — до 1,2 млрд кВт·ч.

— Рост объема экспорта в отчетном периоде обусловлен благоприятной конъюнктурой рынка и экономической эффективностью поставок по ключевым направлениям, — сообщает ТАСС



По итогам 2025 года экспорт электроэнергии сократился на 12,8%, до 7,435 млрд кВт·ч, а импорт вырос на 19,2%, до 2,3 млрд кВт·ч. Всего в прошлом году Россия поставляла электроэнергию в 11 стран, включая Казахстан, Грузию (в том числе транзитом в Турцию), Монголию, Киргизию и Китай.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года экспорт товаров из Евросоюза в Россию вырос на 4,8% по сравнению с июнем прошлого года и составил 2,57 млрд евро, тогда как импорт российских товаров сократился на 2,1%, до 2,28 млрд евро.

Вадим Вахрушев