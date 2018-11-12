Госзакупки: Toyota Camry для «Алабуги», памятник на Чистопольской и криптотелефоны для власти

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. Энергоэффективность за 3 миллиарда для Фардиева и «золотой» дизель для ПАТП №4

«Сетевая компания» 2 ноября объявила самый крупный тендер недели. Предприятие заплатит 2,95 млрд рублей за осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 16 ноября.

Подрядчик должен будет получить объективные данные об объеме использования энергетических ресурсов, определить показатели энергетической эффективности и причины нерационального энергопользования, определить потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработать перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, реализовать мероприятия.

А вот один из крупнейших автобусных перевозчиков, МУП ПАТП №4 собирается потратить 216 млн рублей на другие цели, связанные с энергией. МУП купит дизельное топливо. Тендер также был объявлен 2 ноября, заявки будут приниматься до 8 ноября.

Подрядчик должен будет поставить 3 600 тонн летнего дизельного топлива сорта С. Поставка должна осуществляться с даты заключения контракта до 30 сентября 2019 года. Учитывая стандартную плотность летнего «дизеля» в 840 килограммов на кубометр, можно подсчитать, что закуплено будет около 4 285 литров топлива. Каждая тонна обойдется в 60 тысяч рублей, а литр обойдется в 50,4 рубля. Напомним, еще в середине лета ПАТП №4 закупало топливо по 46,44 рубля за литр, а средняя стоимость «дизеля» в Казани сейчас составляет 42,88 рублей за литр.

Кредит «Водоканал» берет для строительства сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях. Фото Максима Платонова

2. «Водоканал» займет 1,2 миллиарда под проект обработки канализационного осадка

Тем временем казанскому «Водоканалу» потребовался кредит на общую сумму в 1,25 млрд рублей. О закупке стало известно все того же 2 ноября, заявки будут приниматься до 22 ноября. Итоги будут подведены 28 ноября.

Как можно узнать из технического задания, кредит «Водоканал» берет на строительство объекта и закупку технологического оборудования в рамках инвестиционного проекта, связанного со строительством сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях, против которого выступали активисты из поселка Отары в начале года. Общая сумма проекта составляет 1,47 млрд рублей, собственные средства заемщика — 221 млн рублей. Оставшиеся деньги будут взяты в кредит под 10,83% годовых. Срок кредита составит 84 месяца, или 7 лет. «Водоканал» начнет погашать кредит не позднее 31 января 2020 года, а закончит не позднее 30 ноября 2025 года. Напомним, год назад биологические очистные сооружения «Водоканала» начали закрывать специальными конструкциями.

3. Пациентов психбольницы накормят кашами, отварным мясом и печеным картофелем

Республиканская клиническая психиатрическая больница имени Бехтерева собирается потратить довольно крупную сумму — 93,2 млн рублей — на готовое лечебное питание. О тендере стало известно 2 ноября, заявки будут приниматься до 19 ноября, а аукцион состоится 23 ноября.

Услуги должны оказываться в течение 2019 года, 91,8 млн рублей будут оплачены из фонда ОМС, а еще 1,29 млн рублей будет выделено из внебюджетных средств. Согласно техническому заданию, питание будет поставляться как для пациентов, находящихся на круглосуточном стационарном лечении (по 177 рублей на человека в день), так и для пациентов на дневном стационаре (по 43 рубля в день). В варианте диеты с повышенной калорийностью, к примеру, на завтрак пациенты могут получать сыр, гречневую кашу, апельсины и чай, на второй завтрак — творожный пудинг и сок, на обед — салат из помидоров и свежей капусты, гороховый суп с картофелем, гуляш, картофельное пюре и кисель. На полдник предполагается чернослив, пирожки с яблоками и отвар шиповника. На ужин пациенты получат винегрет, отварное мясо, макароны, белый соус и чай, а на второй ужин — печеный картофель и кефир.

Республиканская клиническая психиатрическая больница имени Бехтерева собирается потратить довольно крупную сумму — 93,2 млн рублей — на готовое лечебное питание. Фото tatar-inform.ru



4. Почти 8 миллионов на загадочный памятник на Чистопольской

Главный строительный заказчик региона — Главинвестстрой — собирается потратить сумму в 7,8 млн рублей на благоустройство территории в Казани — на улице Чистопольской. Заявки на участие в этом конкурсе будут приниматься до 19 ноября, а сам аукцион состоится 22 ноября.

Какая именно территория длинной улицы Чистопольской будет благоустроена — из документации неясно. Из локального сметного расчета, однако, можно узнать, что на Чистопольской будет проведена вертикальная планировка, устроен фундамент под скульптуру и под стену, устроена непосредственно стена, а также тротуары и площадки, смонтирован памятник, а также электроснабжение и электроосвещение, проведено озеленение. О каком памятнике идет речь, непонятно — однако отметим, что в начале ноября около храма святого Кирилла Казанского, расположенного как раз на улице Чистопольской, был открыт памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии. Работы в соответствии с тендером должны быть выполнены до 30 июля 2019 года.

5. Три робота-пациента для колледжей Татарстана и защищенный телефон для Кабмина

А вот Минздрав, совсем не таясь, на неделе собрался потратить больше 10 миллионов на роботов. Точнее, за 10,5 млн рублей министерство собирается приобрести трех роботов, пациентов реанимации — симуляторов для отработки практических навыков. О закупке стало известно 1 ноября, заявки будут приниматься до 19 ноября. Аукцион состоится 23 ноября.

Каждый робот обойдется в 3,5 миллиона рублей. Поставлены они будут в Казанский, Набережночелнинский и Нижнекамский медицинские колледжи. Поставка должна быть осуществлена до 20 декабря 2018 года. Из техзадания можно узнать, что Минздраву понадобится «многофункциональный, реалистичный имитатор пациента для отработки реанимационных навыков». Робот-пациент должен представлять собой модель реального взрослого человека. У него должен быть широкий спектр клинических сценариев, наличие разнообразных предустановленных медицинских тем и состояний пациента.

За 10,5 млн рублей министерство собирается приобрести трех роботов, пациентов реанимации – симуляторов для отработки практических навыков. Фото Максима Платонова



Аппарат Кабинета министров Татарстана тем временем собрался купить у единственного поставщика два телефона по 156 тысяч рублей. Единственным поставщиком стало Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Атлас».

Согласно документации, аппарату Кабмина понадобится два комплекса М-633С. Поставщик должен изготовить и поставить телефон, обеспечивающий криптографическую защиту речевой информации и аутентификацию абонентов, абонентский принцип шифрования, аутентификацию абонентов по криптономеру, невозможность использования телефона другим лицом в случае его утраты, режим выполнения штатных функций стандарта GSM (телефония, SMS, EMS). Закупка производится за счет бюджета региона.

6. Гостиница в Болгаре заплатит 5,5 млн за продукты

Оператор нового гостиничного комплекса в Болгаре — АО «Ол сизонс отель менеджмент», который недавно покупал зонтики и полиграфию, теперь готовится приобрести продукты питания на 5,52 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 2 ноября. Подрядчиком стало ООО «Свит Лайф Фудсервис». Предприятие зарегистрировано в Нижнем Новгороде, на улице Героя Попова в апреле 2007 года. Директор компании — Алексей Базыль, а учредитель — Альберт Гусев.

Конкретный список продуктов в документации не приводится — он станет известен из заявки, которую оператор отеля отправит исполнителю. Поставка продуктов будет осуществляться в течение 12 месяцев с момента заключения договора.

Оператор нового гостиничного комплекса в Болгаре готовится приобрести продукты питания. Фото Михаила Козловского

7. Подготовить мероприятие в Стамбуле для АИРа

Тем временем Агентство инвестиционного развития Татарстана готово заплатить 2,5 млн рублей за организацию участия региона в форуме World Halal Summit — 2018. Такая информация появилась 8 ноября, заявки будут приниматься до 16 ноября, а аукцион состоится 19 ноября. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Услуги должны оказываться до 31 декабря 2018 года. Саммит пройдет в Стамбуле. Подрядчик должен будет в течение одного дня с момента заключения контракта разработать концепцию (причем за этот срок подрядчик подготовит визуальные образы, описание смыслового содержания, даст представление о потенциальных компаниях-участниках), а также фирменный стиль, проект архитектурно-планировочного решения экспозиции, программу деловых мероприятий, информационно-рекламную кампанию.

8. Машины для «Алабуги» и «Швабе-Технологической лаборатории»

На неделе сразу два предприятия объявили о том, что собираются обзавестись новыми автомобилями. Особой экономической зоне «Алабуга», например, понадобилась Toyota Camry стоимостью в 2 млн рублей.

Как следует из данных тендера, опубликованного 1 ноября, акционерное общество хочет получить черную машину в комлпектации «Элеганс», с двигателем в 2,5 литра, мощностью 181 л. с. У автомобиля должны быть 17-дюймовые диски, зеркала заднего вида с обогревом, интеллектуальная система доступа в автомобиль, системы курсовой устойчивости и помощи при подъеме по склону, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознаванием пешеходов, а также система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках.

Второй тендер на автомобиль объявило АО «Швабе-Технологическая лаборатория». Предприятие хочет купить внедорожник Skoda Kodiaq или его аналог за 1,86 млн рублей. Автомобиль должен быть полноприводным, семиместным, с бензиновым двигателем от 150 до 180 л. с. У автомобиля должна быть автоматическая или роботизированная коробка передач, электронная система курсовой устойчивости, двузонный климат-контроль, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, задний парктроник и аудиосистема с восьмью динамиками.

АО «Швабе-Технологическая лаборатория» предприятие хочет купить внедорожник Skoda Kodiaq или его аналог за 1,86 млн рублей. Фото skoda-auto2.ru

9. «Летай» уходит в лифты и подъезды

ООО «Твои мобильные технологии» — юридическое лицо оператора сотовой связи «Летай», входящего в государственный «Таттелеком», заплатит 1,4 млн рублей за рекламу на стендах в подъездах Набережных Челнов и Мамадыша. Такая информация появилась 1 ноября на портале госзакупок. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 12 ноября.

Как следует из договора, реклама должна быть размещена в течение двух рабочих дней со дня получения макетов от заказчика. Исполнитель должен будет обеспечивать надлежащее состояние рекламоносителей и материалов на них. Дефекты должны быть устранены в течение 72 часов с момента обнаружения, а фотоотчет об этом предоставлен в течение 24 часов. На рекламу в лифтах Набережных Челнов будет потрачено 1,4 млн рублей (19,7 тысячи единиц размещения по 71 рублю за штуку), в подъездах того же города — 429 тысяч рублей (7,8 тысячи единиц по 55 рублей за штуку), а в подъездах Мамадыша — 144 тысячи рублей (3,7 тысячи единиц по 23—46 рублей за штуку).

10. Рассказать населению о пенсии 410 раз за 2 недели

Министерство труда, занятости и социальной защиты готово заплатить 1,28 млн рублей за видеоролик, информирующий активно занятое население, в том числе граждан предпенсионного возраста, о ситуации и перспективах развития рынка труда, и его трансляцию на трех телеканалах. Повышающее дух населения видео заказано 1 ноября, автор творения будет определен 12 ноября.

Как указано в техническом задании, целью изготовления и трансляции видеоролика является обеспечение информирования о ситуации и перспективах развития рынка труда, обусловленного меняющимися потребностями в экономике, а также существенными изменениями в законодательстве, в том числе необходимостью внедрения новой пенсионной модели через образы людей, сопряженные со статистическими данными. На телеканале с эфирным вещанием в Казани ролик должен транслироваться 92 раза в период с 1 по 14 декабря, на двух региональных телеканалах — 216 и 102 раза. Всего ролик длиной в 30—35 секунд должен быть показан 410 раз.