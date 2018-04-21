«Мы не согласны с вашим заводом»: как казанцы спорили с мэрией об утилизации иловых полей

Активисты передали властям письмо с требованием провести повторные публичные слушания, но уже в родном Доме культуры на 300 мест

Фото: Максим Платонов

«Мы не согласны с вашим заводом! — кричала пожилая активистка поселка Отары на публичных слушаниях, организованных комитетом ЖКХ исполкома Казани по проекту строительства цеха термомеханической сушки илового осадка стоимостью 1,4 млрд рублей. «Прекратите «грузить» иловые поля — каждый день гоните 40-тонные КАМАЗы. Форточки открыть не можем — вонь», — гневно размахивали руками жители поселков в маленьком рабочем кабинете, набитом людьми под завязку. В ответ заместитель директора МУП «Водоканал» Казани Марат Салахов заявил, что «вонючий полигон» официально закроют после того, как запустят в эксплуатацию цех по сушке отходов в середине 2019 года. За баталиями наблюдал корреспондент «Реального времени».

Дебаты на 30 квадратных метрах

В пятницу исполком Казани провел первые публичные слушания по проекту строительства цеха термомеханической сушки илового осадка, разработанному АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», которое входит в «ГМС Нефтемаш» (группа ГМС). Для публичных дебатов, на которые, кстати, успели заранее записаться 85 жителей поселков Отары, Победилово и Новое Победилово, устроители почему-то выбрали рядовой рабочий кабинет комитета ЖКХ общей площадью 30 кв. метров. Разумеется, люди сидели чуть ли не друг на друге, а кто-то стоял в единственном проходе. Свободной оставалась лишь разделительная полоса в 10 сантиметров между залом и президиумом. Увидев полный зал, многие разворачивались и уходили. Лишь убежденные активисты остались стоять и слушать в коридоре.

«Неужели вы не могли найти более просторное помещение», — с первых минут стали возмущаться жители. «Это не ко мне», — буркнул в ответ заместитель директора МУП «Водоканал» Казани Марат Салахов, одиноко восседавший в президиуме и не поднимавший головы, словно боялся посмотреть в глаза каждому, кто пытался протиснуться в комнату. Наконец, за 2 минуты до начала в переполненное помещение вошел заместитель председателя комитета ЖКХ Сергей Сотов, назначенный председателем публичных слушаний, и объявил о начале дебатов. Правда, он сразу предупредил, что вопросы горожан будут приниматься на специальных бланках, а «с голоса» отвечать никто не станет. Люди тут же расхватали листочки, где обязательно нужно было указать ФИО и контактный телефон.

Сергей Сотов сразу предупредил, что вопросы горожан будут приниматься на специальных бланках, а «с голоса» отвечать никто не станет



Выбрали то, что по карману

Первое слово ожидаемо предоставили представителям АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», которые презентовали концепцию проекта и технологические решения.

— Сейчас иловые карты состоят из 60 га на естественном основании и где-то на 34 га на искусственном. Степень заполнения приближается к максимуму, — обрисовала исходную картину представитель Любовь Бурдастых. — В соответствии с заданием институт разработал проект сооружения термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях (то есть в цеху, — прим. авт.). Для расчета было принято образование 2,5 тыс. тонн илового осадка с влажностью 96% и объем осадка по сухому веществу 100 тонн в сутки.

По ее словам, эта технология была выбрана по той простой причине, что остальные либо не карману, либо запрещены в РФ. Сейчас основными технологиями утилизации осадка являются складирование, компостирование осадка, термическая сушка и сжигание, перечислила Бурдастых четыре основных способа, которые используются в мире. «Накопление невозможно в связи с тем, что строительство нового шламонакопителя дорогостоящее, требующее выделения земли. Да и российское законодательство запрещает», — отметила она. — Компостирование предполагает обеззараживание, но метод требует строительства крупнотоннажных сооружений с высокими операционными издержками. Сжигание осадка в печи с кипящим слоем широко применяется в европейских странах, но является капиталоемким в связи с высокой стоимостью сооружений системы газоочистки». Одним словом, взяли самую доступную и недорогую технологию — термомеханическую сушку с помощью двух центрифуг (третья — запасная). Стоимость проекта на публичных слушаниях не озвучивалась, но ранее глава МУП «Водоканал» Казани Андрей Егоров называл ценовой ориентир в 1,4 млрд рублей. За разработку проекта АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» заплатили 50 млн рублей. Он получил положительное заключение государственной экспертизы, так что теперь ожидают согласия горожан на его размещение в Отарах. Именно здесь находятся основные очистные сооружения Казани.

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, так что теперь ожидают согласия горожан на его размещение в Отарах. Именно здесь находятся основные очистные сооружения Казани



Термический цех поставят в Отарах

Проектировщики предложили разместить термический цех в зоне работы очистных сооружений. «Цех будет построен на площадке очистных сооружений, то есть внутри. Почему? Она совершенно свободна от коммуникаций и строений», — сказала Бурдастых. Начальник отдела АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» Григорий Мартьянов добавил, что федеральный закон об охране окружающей среды обязывает канализационные предприятия с 2019 года получать комплексное экологическое разрешение на проекты утилизации, так как они причислены к первой категории воздействия на окружающую среду. Описывая технологическую схему утилизации осадка, он сообщил, что цех будет способен перерабатывать 55 тысяч тонн илового осадка.

«В сутки будет приниматься 2,5 тонны 96%-ной влажности, из чего будет получаться 100 тонн сухого вещества (гранулята) в сутки». Вслед за ним выступил начальник отдела экологического проектирования КФУ Александр Никитин, который озвучил положительное заключение оценки воздействия проекта на окружающую среду. По его словам, сточные воды, которые будут сбрасываться в Куйбышевское водохранилище, не ухудшат среду, а запах не будет ощущаться. Жители пытались задавать вопросы по ходу выступления экспертов, но их останавливали. Сергей Сотов просил дослушать и дождаться сессии ответов на вопросы. Александр Никитин заверил, что цех не будет «шуметь».

Наконец, когда все письменные обращения закончились, активисты поселка Отары обрушили на экспертов устные вопросы и претензии.

— Я человек из народа и не могу красиво говорить, — вышла на трибуну Татьяна Каримова. — Я хочу уточнить, почему эта компания выиграла? Почему не Vomm (итальянская компания)? Там еще несколько компаний хотели участвовать.

— Сейчас мы обсуждаем проект, на него конкурсные процедуры были проведены в соответствии с действующим законодательством. Никаких жалоб в УФАС не поступало. Победителем конкурса был признан ростовский институт, — последовало в ответ.



Марат Салахов заявил, что «вонючий полигон» официально закроют после того, как запустят в эксплуатацию цех по сушке отходов в середине 2019 года. Фото onf.ru



«Вонючий полигон» закроют в середине 2019 года

— Конечно, если вы проводили конкурс в новогодние праздники, — продолжила заострять вопрос Каримова.



— Нет, конкурс был в апреле 2017 года, — внес ясность замдиректора «Водоканала».

— Хорошо, тогда сколько успешных проектов за плечами ростовского института? — поинтересовалась Татьяна Каримова.

— На территории РФ только начинают вводиться подобные заводы, — снова встал на защиту проекта Марат Салахов.

— Зачем же, в Чебоксарах есть хороший, качественный завод, — не отставала активистка.

— Не смешите, в России менее 1% городов оснащены этими заводами. Всего три завода!.. Говорить о преимуществах одной технологии и опыте ее применения неактуально, — не уставал парировать Салахов.

— Но почему бы не пойти по проложенному пути, а не экспериментировать, — не соглашались люди.

— Мы не согласны с вашим заводом, — выкрикнула активистка Гульшат. Мы не можем ни уехать, ни продать жилье. Даже форточки не откроешь!

После Сотов вынужден был трижды постучать по столу. Заместитель директора МУП «Водоканал» Казани Марат Салахов заявил, что «вонючий полигон» официально закроют после того, как запустят в эксплуатацию цех по сушке отходов в середине 2019 года. По его словам, начало строительства запланировано на середину 2018 года. Касаясь рекультивации иловых полей, Марат Салахов сообщил, что республика добивается включения в программу по сохранению Волги, но для этого нужно сначала построить цех. На эти цели нужно 4 млрд рублей, добавил Сотов.

Жители уходили недовольными. Татьяна Каримова передала замглавы комитета петицию с требованием провести публичные слушания на территории поселка Отары



Отары запросились на повторные слушания

Жители уходили недовольными. Татьяна Каримова передала замглавы комитета петицию с требованием провести публичные слушания на территории поселка Отары.

— У нас ДК на 300 мест — всем места хватит, — сказала она.

— Разве это слушания — это цирк, — отозвался другой житель поселка Отары.

Активисты предложили приехать в ДК в выходной день, 28 апреля.

— Мы не против строительства, — миролюбиво заявила Татьяна Каримова в конце встречи журналистам. Но мы хотим, чтобы проект был качественным. Ведь нам с ним жить.

Приедут к жителям поселка чиновники — неизвестно. Пока активисты получили отрицательный ответ.