Минниханов открыл в Казани памятник православным святым Петру и Февронии

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Казани принял участие в торжественной церемонии открытия памятника святых благоверным князю Петру и княгине Февронии.

Памятник установлен у храма святого Кирилла Казанского, расположенного по улице Чистопольская.

«Поздравляю всех с этим событием. Благодаря нашим коллегам — Русскому национально-культурному объединению — здесь появился символ семьи и благородства. Искренне благодарю их за эту идею. Я считаю, что семейные ценности для всех нас — самое главное» — заявил на церемонии Рустам Минниханов.



Чин освящения памятника совершил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Владыка поблагодарил руководство Татарстана за внимательное и бережное отношение к православным святыням и традициям, передает пресс-служба президента РТ.

Также в церемонии открытия памятника приняли участие председатель Русского национально-культурного объединения Ирина Александровская и муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства.

Напомним, что о планах установить в Казани памятник православным святым Петру и Февронии Муромским стало известно еще в 2016 году. Инициатором его создания стало Русское национально-культурное объединение Татарстана. В октябре этого года в Казанской епархии сообщили. что памятник откроют к 4 ноября.