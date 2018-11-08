Бар, да не тот: УНИКС продолжает борьбу с травмами и слабыми соперниками

Команду Прифтиса уже называют фаворитом Кубка Европы

С черногорской командой из портового города Бар УНИКС уже играл в октябре, и это был первый официальный матч сезона для казанцев. Команда Прифтиса тогда победила с разницей в счете «+23», но ничего показательного и общего тот матч с нынешним не имел. УНИКС перед игрой против «Морнара» продолжил нести потери из-за травм, но тем не менее снова выиграл (90:73). О том, как УНИКС назвали главным фаворитом Кубка Европы и что на это ответил Димитрис Прифтис, — в репортаже «Реального времени».

Прифтис вынужден говорить одно и то же

— Играли серьезно. У нас была большая ротация, так как через три дня следующая игра. А четвертую четверть можно было бы провести серьезнее. Поэтому я недоволен этой четвертью, — это слова главного тренера УНИКСа Димитриса Прифтиса после воскресной игры с ВЭФом.

Можно сравнить с тем, что он говорил после матча с итальянским «Торино» три недели назад. Тогда после ударной первой десятиминутки казанцы проиграли три остальные. В итоге по счету выиграли уверенно, но своего главного тренера прилично позлили. С ВЭФом же УНИКС проиграл последнюю четверть с крупным счетом 21:34. Прифтис снова негодовал, но в конце остыл и добавил:

— Ребята расслабились. Так бывает, я понимаю, что невозможно все время быть предельно сконцентрированными.

«Моряки» и болячки

До игры из казанского клуба пришла новость, что травма защитника Пьеррии Хенри оказалась несерьезной. Из-за повреждения он не смог доиграть матч с ВЭФом и суммарно провел на площадке лишь около 12 минут.

«Эта команда опасна в нападении, они играют в высоком темпе», — говорил о сопернике перед встречей Прифтис



Также с повреждениями играют Морис Ндур и Рэймар Морган. Чуть ранее стало известно, что до перерыва в чемпионате Единой лиги ВТБ мы не увидим на площадке Максима Шелекето и Мелвина Эджима. Травмы уже давно не дают УНИКСу спокойной жизни, но календарь ближайших игр благоприятствовал, и вслед за ВЭФом в Казань пожаловал далеко не убойный соперник — черногорский «Морнар Бар». Название клуба переводится не иначе как «Моряк».

— Эта команда опасна в нападении, они играют в высоком темпе, — говорил о сопернике перед встречей Прифтис. — У них много снайперов, способных совершать дальние броски. В предстоящем матче нам нужно построить хорошую защиту и сконцентрироваться на игре. Нам нужна энергия.

Защита и энергия

Пока УНИКС всего с одним поражением от «Уникахи» продолжает возглавлять группу D, «моряки» идут лишь на пятом месте, имея в активе одну победу при четырех поражениях. Немногим лучше обстоят дела у черногорцев в Адриатической лиге, где они добились всего двух побед в шести турах. Определенно, УНИКС был фаворитом матча с запасом, но слова о защите и энергии от Прифтиса наверняка были произнесены и на собрании перед матчем.

— Я специально работаю над броском каждый день, — рассказывал недавно в интервью клубному сайту Эрик Макколлум. — Тренер дал мне больше игрового времени, и я постарался отблагодарить его за доверие. Такие матчи у меня случаются время от времени, по несколько раз за сезон. Если я ловлю бросок, то иногда получается все. Больше стараюсь думать о защите.

Проблемы с посещаемостью и минимум проблем в игре

УНИКС и «Морнар» начали игру довольно сумбурно. На старте почти две минуты команды сыграли без набранных очков — затишье прервала лишь эффектная треха от черногорцев.

При счете 10:6 уже в пользу казанцев Макколлум подтвердил свои слова о защите делом и сыграл очень зрелищно, буквально уведя из-под носа мяч у Николы Ребича. Поначалу казалось, что помимо Моргана и Ндура еще как минимум два игрока стартового состава также играют с повреждениями, но быстрая ротация от Прифтиса все расставила по местам. УНИКС был довольно энергичен в атаке и надежен в обороне — все, как хотел главный тренер.

Морис Ндур играет с повреждениями



Как обычно солировал Морган, серьезно помогал ему Джамар Смит. 50:33 и «+17» в пользу УНИКСа к большому перерыву полностью диктовались ходом встречи. «Морнар» же играл как-то боязливо, словно имел определенное задание на игру, но совершенно не знал, что делать в случае, если что-то пойдет не так.

— Я хочу в первую очередь поздравить тренера соперника, который поставил такую агрессивную защиту, — рассыпался в комплиментах после матча главный тренер «Морнара» Михайло Павичевич. — Для нас было главной проблемой сегодня — справиться с защитой УНИКСа. Мы совсем ничего не смогли предложить. Мы пытались провести красивую и зрелищную игру, но это не получилось. Хорошо провели только четвертую четверть, и только за счет игроков, которые вышли со скамейки. Желаю казанцам победы в Кубке Европы, это действительно классная команда.

Если на паркете мало что смущало в игре казанцев, то вот посещаемость в «Баскет-холле», как обычно, оставляла желать лучшего. Зрителей пришло даже меньше, чем на матч с ВЭФом. И это вряд ли вина клуба, недавно мы уже подробно писали о работе с болельщиками ведущих казанских клубов, и баскетболисты в ряду тех, к кому претензий нынче не так много. Но болельщик все равно по-прежнему не идет, и это тема уже для отдельного разговора — почему так происходит из матча в матч?

Колесников готов играть сорок минут

В третьей четверти УНИКС выиграл — 22:14, и перед командой замаячила возможность набрать сотню очков, но в каждой игре повторяется одно и то же. УНИКС снова проиграл четвертую четверть, на этот раз даже не набрав двадцати очков, — 18:26. Итоговая победа в итоге получилась с перевесом «всего» в семнадцать очков — на шесть меньше, чем было в Черногории.

«Понятно, что в четвертой четверти мы расслабились», — рассказывал об очередной неудачной концовке Антон Понкрашов



— Понятно, что в четвертой четверти мы расслабились, — рассказывал после игры об очередной неудачной концовке Антон Понкрашов. — Начали играть красиво, но не особо попали большинство бросков, а у соперника, наоборот, пошло. Конечно, тренер нас пожурит сегодня, но ничего страшного. Думаю, зрителям сегодня понравилась такая игра.



— Например, после домашнего матча с «Торино» Прифтис был очень зол на команду за то, что рано бросили играть…

— Он максималист и хочет, чтобы мы отдавались игре все сорок минут. У нас пока получается играть 32—35 минут. Но ничего. Посмотрим видео — разберем ошибки. Считаю, что команда прогрессирует от матча к матчу. Мы идем в правильном направлении.

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» после матча защитник УНИКСа Евгений Колесников и вовсе разоткровенничался, рассказывая о концовках игр и отвечая на вопрос о повреждениях:

— Безусловно, мы забываем уже о защите и думаем в этот отрезок игры о красивом баскетболе. Контратаки соперника обычно довольно быстрые в эти моменты. Две-три секунды — и попадание в цель. У игроков «Морнара» спало напряжение и броски полетели. Но главная наша заслуга по матчу, что мы не дали им разыграться по ходу всей игры в целом.

— Многие в УНИКСе сейчас играют с повреждениями, можно сказать, что команду одолевают травмы. Ты сам как себя чувствуешь?

— Тьфу-тьфу-тьфу, чувствую себя прекрасно. Сейчас начало сезона — мы в оптимальной форме. Да, у кого-то есть небольшие травмы, но меня это обошло. Готов играть по сорок минут в каждом матче.

На послематчевой пресс-конференции Димитрис Прифтис был привычно серьезен, пока ему не передали слова сегодняшнего оппонента о его команде:

— Мы выиграли — это самое главное сегодня. Мы показывали хороший баскетбол большую часть игры. У нас сейчас очень сложное расписание с длинными и тяжелыми перелетами, которые могут сказаться на команде. Надеемся, этого не произойдет.

Антон Понкрашов: «Прифтис – максималист и хочет, чтобы мы отдавались игре все сорок минут. У нас пока получается играть 32—35 минут»

— Что случилось в четвертой четверти?

— Причин много, но сегодня дело было, скорее всего, в психологии. Да, мы выглядели не так хорошо в концовке, но это повторяется из игры в игру.

— Главный тренер соперника пожелал вам выиграть Кубок Европы и сказал, что УНИКС может рассчитывать на это. Вы согласны с ним?

— Мне приятно слышать это от такого опытного тренера. Мы только на первой стадии Еврокубка, такие выводы рано делать — у нас впереди большая командная работа. Нам надо оставаться скромными — еще очень рано для громких слов.

Впереди у УНИКСа долгий перелет в самую восточную точку на карте Единой лиги ВТБ — 10 ноября предстоит матч в Красноярске с местным «Енисеем».

Андрей Лопата, фото unics.ru