«Рубину» нужен теплый стадион, «Ак Барсу» — клубное ТВ: как казанские клубы работают с болельщиками

Маркетинговый спортивный хит-парад «Реального времени»

Сезоны практически во всех видах спорта либо стартовали, либо давно в разгаре, и уже можно сделать выводы, кто как поработал в межсезонье не только на трансферном рынке, но и над планом по привлечению аудитории на свои арены. Агрессивный образ УНИКСа в Европе, «Ак Барс» без централизованного телевидения и «Рубин», маленькими шагами идущий к возвращению болельщика, — спортивная редакция «Реального времени» подготовила обзор маркетинговых активностей ведущих казанских клубов.

«Рубин»: нужны более масштабные ходы

Пожалуй, наибольшие изменения в маркетинговой работе можно отметить у футбольного «Рубина», который потихоньку приходит к осознанию, что футбол существует все-таки для болельщиков. Те, кто хотя бы раз был на матче казанской команды в нынешнем сезоне, могли отметить, что территория ее домашней арены стала несколько более «дружелюбной» для зрителя.

Наконец-то, пусть и частично, решен вопрос с парковочными местами у стадиона. Если в прежние годы на его территории была открыта лишь пара зон для «привилегированных сословий» — P2, доступная лишь обладателям абонементов в скайбоксы, и P5 со стороны третьей транспортной дамбы для владельцев «семейных» абонементов, то с нынешнего постмундиалевского сезона в МВД все-таки сжалились над болельщиками и разжали свою тесную хватку (ну и руководство «Рубина», надо полагать, нашло нужные рычаги): парковка, наконец, стала доступной и для обычных автолюбителей.

Решили в «Рубине» открыть и собственный фан-парк на территории «Казань Арены». Учитывая, что подобные зоны для приятного времяпрепровождения перед матчами давно имеются практически у каждого уважающего себя и своего болельщика клуба РПЛ, креативным этот ход назвать сложно, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Что болельщикам сейчас действительно нужно, чтобы продолжать ходить на трибуны, так это тепло и комфорт. Фото rubin-kazan.ru



Другое дело, что парк имел свою аудиторию и, по сути, оправдывал свое существование лишь в теплое время года. Как только погодные условия стали портиться, количество желающих насладиться концертом или покрасить волосы в зеленый цвет значительно поубавилось. Как, впрочем, и заполняемость самой чаши.



Что болельщикам сейчас действительно нужно, чтобы продолжать ходить на трибуны, так это тепло и комфорт. И с этим проблемы у «футболистов» как были, так и остаются. Уже как минимум третий год различные спикеры говорят о необходимости системы обогрева трибун на «Казань Арене», но каждый раз эта тема благополучно забывается. Последним на эту тему высказался министр спорта РТ Владимир Леонов, который в очередной раз уведомил всех, что система обогрева нужна, а также добавил, что источники средств для нее определяются. Весной «Реальное время» беседовало с генеральным директором «Казань Арены» Радиком Миннахметовым, который тоже рецепт повышения посещаемости матчей «Рубина» сводил к установке такой системы.

— Нужна системная, последовательная работа с болельщиками. Но опять-таки, если это делать, надо начинать с отопления трибун, — сказал он. — Мы говорим об этом с 2013 года, с самого первого дня. Не может нормальный человек прийти на стадион с ребенком и в -10 сидеть полтора часа. Он придет на матч, отморозит себе ноги, заболеет, две недели полечится и скажет: нет, ребят, спасибо, больше я на футбол не пойду. Отопление этот вопрос решает.

— Сколько стоит это удовольствие?

— 130—150 миллионов рублей в зависимости от производителя. Весь стадион. Это не такие большие деньги, учитывая, что трафик сразу поднимется на 30—40%.

В целом же клуб, конечно, старается вернуть себе потерянного болельщика акциями, которые призваны создать ему положительный образ, — правда, не слишком масштабными. На последнем матче со «Спартаком» футболисты «Рубина» сыграли в футболках, которые они раскрашивали собственными руками вместе с детьми из «Дома Рональда Макдональда» при ДРКБ.

Еще одним ноу-хау в «Рубине», видимо, считают «радийную» акцию с неким «Рубиновым квестом», когда в социальных сетях выкладывают фото локации и обещают первому добравшемуся на место подарить билеты на ближайший матч.

«Ак Барс»: держит уровень, но снимает ТВ-шедевры «когда руки дойдут»

За три месяца до «Матча звезд» в Казани маркетологи «Ак Барса» больших и принципиально новых акций не проводят, вероятно, направив все креативные силы на подготовку к главному мероприятию хоккейной зимы. Больших нововведений, собственно, и не требовалось, учитывая, что работа давно налажена, в фойе «Татнефть-Арены» всегда празднично и весело, да и ни одна пауза в игре не проходит без вмешательства развлекательной бригады.

Разве что наконец-то в «Ак Барсе» додумались сделать вход в официальный фан-шоп клуба не только с улицы, но и изнутри арены, напрямую из фойе. В предыдущие сезоны болельщикам предлагалось поморозиться на улице, чтобы добраться до «пристроя», где базируется клубный магазин.

Годный контент периодически выходит на клубном телевидении (идея централизованного «Ак Барс» — ТВ» пока не реализована). Здесь время от времени монтируются забавные ролики с использованием актуальных интернет-мемов.

Проблемой остается лишь тот факт, что подобный контент выходит в бессистемной последовательности, что называется, когда руки дойдут. Регулярны на клубном телевидении только отчеты с утренних тренировок и расcкаток, а также итоговые нарезки с прошедшей игры.

Возможно, в «Ак Барсе» решили, что вполне достаточно телевизионной программы «Pro Ak Bars», которая вроде как существует, но ее мало кто видит, ибо выходит она на новостном телеканале в будний день днем. Целесообразность существования такой телепрограммы вызывает большие вопросы, как и ее наполнение, отдающее откровенным «нафталином» — с совершенно несмотрибельным контентом формата телевидения 90-х годов с шестиминутными сюжетами и фотокарточками бывших игроков СК им. Урицкого.

Казанской команде явно не хватает клубного телевидения, интересного и молодому поколению тоже — формата видеоблога, скетчей, веселых интервью, челленджей, в конце концов. Среди поклонников «барсов» достаточно внушительная прослойка контингента до 30 лет, однако ниша понятного ему визуального развлекательного контента пока не занята.

УНИКС: в Европу в «военной форме»

Качественным скачком в работе с болельщиками «баскетболисты» отметились еще перед прошлым сезоном, когда решили наконец заняться модернизацией своей арены. После долгих «уговоров», в том числе и от нашего издания, внутреннее убранство «Баскет-холла» было окрашено в цвет мокрого асфальта, создавая эффект затемнения трибун и помогая скрывать пустующие места. Были перекрашены и чужие синие «поля» паркета в родные зеленые цвета УНИКСа. Брендированы клубной символикой и покрашены в зеленые цвета и смягчающие «подушки» под щитами, а также главная сцена «Баскет-холла».

На старте нынешнего сезона УНИКС устроил одно из самых теплых представлений команды в своей истории. Фото unics.ru

Сменили давно устаревшего и мало кого трогавшего шоумена на нового — Эдуарда Утюганова, который действительно зажигает публику и хорошо разбирается в баскетболе, поскольку и сам играет на любительском уровне. А вместо однообразной музыки с «винампа на винде» публику разогревает сетами живой ди-джей.

Всегда полно активностей (хотя это было и год, и два назад) в фойе «Баскет-холла». А на старте нынешнего сезона УНИКС устроил одно из самых теплых представлений команды в своей истории — здесь были и общение с болельщиками, и челленджи на паркете и в исполнении поклонников команды на местах жюри, и автограф-сессия, и общий ужин.

Одна загвоздка: новая форма команды, которую презентовали в этот вечер. Как оказалось, в клубе додумались сделать третий комплект формы в расцветке «милитари» для игр… в Европе, где как раз сейчас образ России далеко не вегетарианский. И знаете, не стоит удивляться, если в каком-то решающем поединке в Кубке Европы рефери примут неоднозначное решение не в пользу казанцев.

В общем, если бы не идея с military-style, УНИКСу можно было бы ставить твердую пятерку за созданный с полного нуля «тамбовских» времен современный маркетинг.

«Зенит Казань»: в «Солнечном городе» все спокойно

А вот где все по-старому, так это в «Солнечном городе». Работа казанского волейбольного «Зенита» всегда отличалась годным видеоконтентом. Держат марку волейболисты и сейчас. Вот только большинство видеороликов сводится к пародиям на что-то уже созданное ранее, будь то клип известного рэпер-исполнителя, или же знаменитый сериал. Из «своего» — блог Александра Пшеничного и отчеты с матчей.

Поднадоевшая тематика оформления реклам матчей «Зенита» с «Людьми Z» и «комиксовым» дизайном афиш (которую в тот сезон использовал и баскетбольный «Локомотив-Кубань») ушла в прошлое, а на смену ей пришла пока не совсем понятная тема под названием «Зарядись». Учитывая, что одним известным хоккеистом, а по совместительству — производителем клюшек, все лозунги с темой заряда давно заняты и опробованы, это уже не выглядит бесспорным решением.

Небольшой проблемой для общей картинки волейбольного шоу стал новый регламент волейбольных матчей — теперь нет технических тайм-аутов по достижении восьмиочкового рубежа, а стало быть, и группа поддержки в составе очаровательных девушек может порадовать зрителей своим выступлением лишь пару раз за матч.

На волейболе приятно находиться, здесь собирается милая «семейная» аудитория, однако даже на первом официальном матче сезона (казалось бы, все должны были соскучиться по команде и волейболу) против «Кузбаса» в Центре волейбола собралась лишь половина четырехтысячного зала.

Спорным получился у маркетологов «Зенита» и логотип Финала четырех, который проходил в Казани в мае.

Судя по всему, задумка была сделать его минималистичным, но вместо минимализма вышло лишь максимально упрощенное и якобы стильное изображение мяча. На самом деле нет. Ни какой-то «души», ни отсылки к местным традициям или истории в этом логотипе не просматривается. Пожалуй, можно назвать его худшим из тех, что были на крупных международных казанских ивентах. Это тот случай, когда стоило довериться дизайн-студиям с именем.