«Так долго продолжаться не может»: УНИКС снова побеждает, но Прифтис зол

Зато в «Баскет-Холле» вкусно кормят, а тренеры «Торино» безуспешно пытались понять судей

Фото: Максим Платонов

Казанский баскетбольный клуб провел в октябре уже пять матчей — и все выиграл. Накануне в столицу Татарстана пожаловал итальянский «Торино» и, как и в прошлом сезоне, даже не смог навязать серьезной борьбы. Но, тем не менее, разозлил главного тренера УНИКСа. «Сытый» баскетбол, тренер-легенда в лазарете и «милитари»-стайл команды Прифтиса — в репортаже «Реального времени».

Дух волейбола и суперфудкорт

На подходе к «Баскет-холлу» в глаза бросается любопытная деталь: по всему периметру крыши в углах арены вместо привычных декоративных оранжевых баскетбольных мячей установлены желто-зеленые волейбольные. Это — наследие майской волейбольной Лиги чемпионов. Еще памятен затяжной матч-супербоевик, в котором Казань прощалась с Вильфредо Леоном. За лето мячи никто не убрал: они пережили и футбольный чемпионат мира, и старт нового баскетбольного сезона. И это как минимум странно. Впрочем, как заверяют в УНИКСе, вопрос замены волейбольного «наследства» на родное, баскетбольное, совсем скоро решится — обещают, что мячи не только поменяют цвет, но и станут намного прочнее.

Зато когда входишь в холл арены, никаких вопросов нет. То, что делается в плане развлечений для зрителей в фойе, вызывает только восторженную реакцию. Здесь и девушки из группы поддержки практически в полном составе, и аквагрим, и зона для детей, и привычная возможность поиграть в настольный теннис в ожидании баскетбола. Набор различных активностей может смело конкурировать с тем, что есть в «Татнефть-Арене» на играх «Ак Барса». Но изюминкой можно назвать фудкорт и его ассортимент. В этом сезоне, придя на баскетбол, в фойе можно съесть даже манты. Запив их квасом, холодным чаем или морсом на выбор.

Изюминкой фойе можно назвать фудкорт и его ассортимент. Фото unics.ru



«Баскет-холл» и слезы

В минувшее воскресенье УНИКС сыграл в самом пока что ярком матче Единой лиги ВТБ текущего сезона. Обыграть принципиального соперника, краснодарский «Локомотив-Кубань», со счетом 79:75 было приятно по многим причинам. Во-первых, это была красивая волевая победа. Хозяева уступали -10 в середине третьей четверти, но словно не заметили этого. УНИКС остался в игре за счет дальних попаданий Джамара Смита и Трента Локетта. Парочка точных бросков от Хенри в конце игрового отрезка даже вывела подопечных Прифтиса вперед — 58:56. Отметим, что казанцы проводили игру без травмированного Мелвина Эджима, а во второй четверти подвернул ногу Максим Шелекето. В конце встречи из-за перебора фолов паркет покинули Рэймар Морган, Морис Ндур и все тот же Локетт. Но на площадке оставался Эрик Макколлум, практически в одиночку решивший исход матча. За последнюю пятиминутку он набрал 11 очков из своих общих 13.

Вторая причина, подсластившая вкус победы для казанцев, неигровая. Так называемую битву «Баскет-холлов» начал краснодарский клуб — и красиво ее проиграл. Как известно, арены в Казани и в Краснодаре построены по схожему проекту. Пресс-служба «Локо» перед игрой решила немного «разжечь» и сняла видеоролик, в котором жители Казани угадывали по фотографии, где же настоящий «Баскет-холл». Такие моменты, безусловно, играют только на руку популяризации матчей Единой лиги.

Кстати, после матча с краснодарцами УНИКС мог достойно ответить в соцсетях. Случилась такая история: известный баскетбольный журналист Никита Загдай спокойно шел на казанский матч. К нему подбежал какой-то парень и попросил передать привет в «Инстаграм» для его подруги. После игры та самая подруга, девушка по имени Альбина, опубликовала сразу несколько инста-сториз со слезами на глазах, в которых рассказывала, как охрана «Баскет-холла» не пустила ее с трибуны в партер к любимому спортивному журналисту. Загдаю эти яркие эмоциональные видео показали, и он организовал встречу со своей поклонницей, сделав совместные фото и пообщавшись с ней. На этой истории с красивым финалом можно было неплохо «похайпить» в социальных сетях и устроить даже некий тематический челлендж «пустите меня к кумиру», заодно прощупав почву среди болельщиков, кто из игроков УНИКСа наиболее популярен.

Накануне в очередном матче Кубка Европы УНИКС встречался с «Торино»

Без Брауна

А накануне в очередном матче Кубка Европы УНИКС встречался с «Торино». Минувшим летом этот клуб возглавил легендарный Ларри Браун. 78-летний американский тренер побеждал в НБА в 2004 году с «Детройт Пистонс», и до сих пор остается единственным тренером, приводившим к чемпионству команды как NCAA, так и NBA. Только вот незадача, в Казань сия тренерская «глыба» не доехала. В начале сезона Браун покинул Италию и улетел в США по медицинским показаниям. В таком возрасте немудрено иметь проблемы со здоровьем, но совсем скоро тренер должен вернуться, и, скорее всего, в ответном матче в Италии именно он выведет команду против УНИКСа.

— Мы потратили очень много времени, чтобы «понять» судей на этой игре, — рассказывал по окончании встречи старший тренер «Торино» Паоло Галбиати. — У нас были проблемы с фолами. Наш главный тренер сейчас в США на операции, но уже в конце этой недели он должен вернуться. Без него очень тяжело — мы проиграли и в чемпионате Италии.

Сложно сказать, помог бы как-то нынешнему «Торино» тренерский гений хоть Брауна, хоть кого-либо еще, ведь в отчетном матче шансов у итальянцев было объективно немного — уровень игроков хозяев был очевидно выше. Даже букмекеры давали на победу туринского клуба коэффициент 8, тогда как на казанцев — жалкие 1,1. Средняя очковая фора, с которой УНИКС должен был побеждать, оценивалась в -10,5.

— «Торино» — очень атлетичная и талантливая команда, — говорил перед игрой главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис. — Они любят играть в высоком темпе, всегда ищут возможности для быстрых прорывов. Нам нужно сосредоточиться на игре, играть с серьезным настроем и, несмотря на наши травмы, отдать всю нашу энергию.

— Много слов по этой игре я сказать не могу. Мы провели восхитительную первую четверть, а потом проиграли сразу три подряд. Это несерьезно, и долго на таком уровне это продолжаться не может, нам нужно играть уверенно всю встречу

«Милитари»-настрой

Да, состав УНИКСа прямо сейчас не оптимален, но уже с первых секунд встречи было понятно, что казанцы вряд ли дадут итальянцам даже какую-то надежду. Прифтис не удивил стартовой пятеркой, выпустив Моргана, Локетта, Ндура, Колесникова и Хенри. Парни вышли в форме стиля «милитари» — игры Кубка Европы позволяют экспериментировать с этим. 31:6, 40:20, 49:27 — коротко о первой половине матча. Игроки «Торино» выглядели сонными и даже не имели каких-то по-настоящему запоминающихся позиционных атак. У УНИКСа лучшим бомбардиром к середине матча стал Раймар Морган, набравший 14 очков. При этом американский форвард ни разу не бросал трехочковые, зато реализовал четыре из четырех штрафных броска.

— Когда в первой четверти ведешь «плюс двадцать», сложно концентрировать внимание на протяжении всего оставшегося времени, — рассказал после матча защитник УНИКСа Евгений Колесников. — Тренер от нас требовал максимальной концентрации, но это тяжело при таком счете. Как нам удалось выиграть четверть 31:6? Мы здорово разобрали игру соперника. И здорово отыграли в защите — у них не было практически ни одного свободного броска. Когда итальянская команда поняла, что мы хорошо к ним готовы, то их игроки стали играть более свободно, более раскованно.

Действительно, вторая половина игры заставила их пойти вперед, а хозяева по инерции расслабились. Любопытно, что после сумасшедших 31:6 в первой четверти УНИКС проиграл две следующие (18:21 и 20:25). При +17 в пользу Казани перед началом четвертого отрезка игры туринцы формально еще имели шансы. Но только на то, чтобы не проиграть те самые «минус десять с половиной», которые им отводили букмекеры. В итоге ничего у гостей не вышло, а на счету УНИКСа очередная уверенная по счету победа в Кубке Европы — 92:78. Для туринцев слабым утешением может служить лишь тот факт, что три из четырех четвертей выиграли они. И этим фактом прилично разозлили Димитриса Прифтиса, который на послематчевой пресс-конференции выглядел человеком, команда которого только что проиграла:

— Много слов по этой игре я сказать не могу. Мы провели восхитительную первую четверть, а потом проиграли сразу три подряд. Это несерьезно, и долго на таком уровне это продолжаться не может, нам нужно играть уверенно всю встречу.

В октябре у Прифтиса будет еще четыре матча, чтобы посмотреть, как его послематчевые слова повлияли на игроков.

Андрей Лопата, фото Максима Платонова