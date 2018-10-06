Жители Марий Эл, жаждали демократии? Ну возьмите и распишитесь

Йошкар-олинский политолог — о «тупоконечной властной пирамиде» региона

Политический обозреватель, публицист, политолог Константин Строкин поделился с «Реальным временем» своим мнением о текущем политическом моменте в Республике Марий Эл. Почему с приходом в регион Александра Евстифеева не случился (и не случится) «квантовый скачок», намерены ли республиканские власти обновлять депутатский корпус и что делает оппозиция со свалившейся ей на голову демократией, — об этом в колонке нашего эксперта.

Как «поссорились» Сергей Алексеевич с Андреем Владимировичем

Последние месяцы все чаще стали мелькать кабинетные явления, указывающие на возникновение, мягко скажем, «холодка» во взаимоотношениях между Сергеем Сметаниным (первый заместитель председателя правительства РМЭ, руководитель администрации главы РМЭ, — прим. ред.) и Андреем Россошанским (первый заместитель председателя правительства РМЭ, — прим. ред.). Пока нельзя заявлять, что отмеченное приводит к каким-либо турбулентностям, так как до стадии аппаратных войн еще не дошло. Во всяком случае, противостояние не развилось до открытой формы, но параллельно увеличение утечек на данную тематику все-таки фиксируется. Скорее всего, имеют место некие коридорные дребезжания, однако старая и новая части региональных элит на упомянутое противостояние уже стали чутко реагировать. Дело в том, что оба политика в своих амплуа подобны противофазным спутникам вокруг планеты «Евстифеев», то есть они вертятся почти на одной орбите, но на противоположных сторонах от объекта. И невидимо борются за гравитационное воздействие на центр.

Вдобавок причиной служат разительные отличия психотипов Сметанина и Россошанского — политтусовка за спиной называет их соответственно «визирь» (так как второй человек сверху) и «эндорфин» (потому что довольный и улыбчивый). Если рассуждать за характеристику поверхностно и без подробностей, то первый — Сергей Алексеевич — выделяется требовательностью к иерархичному восприятию системы, в умеренной степени склонен к авторитаризму и в хорошем смысле этого слова категоричен. Второй же — Андрей Владимирович — более раскован, стремится «распылить» себя по системе, чаще избирая метод налаживания субъективных добрых связей. Да, внутренняя конкуренция штука, конечно, хорошая, она держит в тонусе. Хотя создание нескольких «рукавов» из одного властного организма на фоне того, что местный истеблишмент находится в сверхфрагментарном состоянии и до сих пор полноценно не консолидировался вокруг губернатора, в дальней перспективе, при начале его сплочения с различных сторон, способно привести к легкому элитарному расколу. Здесь стоит подчеркнуть — риски существуют только если будут «борщить» в противостоянии. Уравновешивающие плюсы от системы сдержек и противовесов тоже нельзя умалять.

«Местная «аудитория» чрезвычайно тепло воспринимает, когда губернатор кого-то громко критически отчитывает. Марий Эл не то чтобы заскучала по твердой руке. Прежде всего она тоскует по ситуациям публичной демонстрации наезда лидера властной структуры на ответственное лицо, то есть на другую ответственную единицу структуры». Фото mari-el.gov.ru



Запрос на жесткость власти не иссякает

Главу же региона в конъюнктуре действительно воспринимают как тяжеловеса. Интеллигенцию разве что иногда раздражают его маневры в пушистых информационных сводках. Давайте в сравнении — если некогда экс-руководитель республики Леонид Маркелов на любых акциях собирал за спиной «кривоногую футбольную команду» из членов своего правительства и прочего околовластного бомонда, то Александр Евстифеев поступает по-иному. На выездных мероприятиях массовку за плечами Александр Александрович в основном не собирает, но он замечен как любитель выдергивать кого-нибудь из жидкого количества рядом стоящих и чиновников. Водит он закомплексованную от соседства с республиканским руководством «жертву» под ручку на камеры журналистов то туда, то сюда, задает ему единичные вопросы и что-то назидательно поясняет. «Бурения»-то его вроде бы верные, да сугубо в медийном образе описанное выглядит так, будто «дорвался преподаватель до лекции». Имиджевый портрет не вполне жизнеутверждающий.

В остальном авторитет Евстифеева, безусловно, непререкаем. Естественно, одновременно среди масс разворачивается абсолютно нормальная убыль ажиотажа вокруг его персоны, так как неискушенный народ после выборов прошлого года надеялся чуть ли не на «квантовый скачок» — скорейшее улучшение всех показателей состояния Марий Эл, что объективно за короткий срок невозможно. Теперь им овладевает успокоение, что, по сути, расковывает его от грузиков, которые он сам на себя повесил в предвыборной кампании 2017 года. А вот запрос на жесткость – вопреки — не иссякает. Местная «аудитория» чрезвычайно тепло воспринимает, когда губернатор кого-то громко, критически отчитывает. Марий Эл не то чтобы заскучала по твердой руке. Прежде всего она тоскует по ситуациям публичной демонстрации наезда лидера властной структуры на ответственное лицо, то есть на другую ответственную единицу структуры. Также некоторая часть передовой общественности переживает, что, мол, возрастной губернатор якобы уставший или отстраненный. В связи с чем молодое «борзое» окружение или сохранившиеся маркеловцы будут дурить ему голову, то есть по второму кругу используют реализацию формулы «награждения непричастных и наказания невиновных». Элементы фактологической неразборчивости встречаются везде.

Кстати, приближенные к управленческому аппарату вместе со «средним звеном» самого аппарата ярко выраженное единоначалие в региональной власти ощущают слабо. По их представлениям, в высших эшелонах присутствует архаичная настройка. Но отсутствие слаженности не маячок дикой беспорядочности. Одной из причин этого является несовпадение ценностных карт приезжих со старым и новым сегментом региональной элиты. Как ни крути, местные привыкли к иной управленческой архитектуре, а тут вместо остроконечной «пирамиды» торчит и шевелится тупоконечная. Ландшафт власти тоже плавает, как дюны в пустыне, ведь вялотекущие отставки и назначения не закончились, центры тяжести смещаются, для адаптации и разведки специфики личностей необходимо время. На самом деле все перечисленное есть позитивные и полезные аспекты, потому как обстановка вынуждает так называемых «стремящихся аборигенов» быть более живыми, гибкими и оперативными. А вот старая коридорная гвардия, напротив, замкнулась в неком оцепенении, в силу ранее неведомого им дополнительного напряжения — «не знают, откуда и за что прилетит». Такое несвойственное отвлечение понижает эффективность их деятельности. Пожалели бы специалистов, иначе кто работать будет?

Отношения между верхушкой Марий Эл и группой Казанкова давно охладились, по сообщениям осведомленных источников, вплоть до нередких закрытых взаимных недовольств. Фото kprf.ru



Возглавит ли Сергей Казанков список КПРФ на выборах в Госсобрание?

Оппозиция тоже хороша. Она стала у нас до такого размаха профессиональной, то есть накопившей опыт лишь всему умело сопротивляться и не более того, что ныне сама не знает, что по существу делать с внезапно свалившейся ей на голову демократией. И заполненной региональной «дорожной карты» у них нет, и за границы дозволенного их не пускают. К примеру, Сергей Казанков. Как был удален от центра принятия решений, так и предметно к нему не приблизился. Он не провоцирует процессы, он в них участвует. Точнее, его в них «применяют». Отношения между верхушкой Марий Эл и группой Казанкова давно охладились, по сообщениям осведомленных источников, вплоть до нередких закрытых взаимных недовольств. Объятий, схожих с прошлогодними, нет и, крайне важно, больше по политической части никогда не будет. За исключением событийных картинок — мол, все спокойно. Касательно Сергея Ивановича вызывает любопытство, намеревается ли он возглавить список КПРФ в Госсобрании. От сего шага зависит понимаемость его уверенности и в каком именно положении он себя ощущает в ближайшем будущем.

К слову, прямо сейчас все региональные отделения партий прицениваются и «чекрыжат» списки кандидатов в депутаты, поскольку в l квартале 2019 года претенденты уже начинают постепенно готовиться к укомплектовке требуемых для подачи в ЦИК документов, а партячейки — организовывать промежуточные конференции и процедуры по согласованию. Неподдельную интригу предсказуемо вызывает формирование списков от «Единой России». По упорным слухам, республиканские власти депутатский корпус намерены кардинально обновить. В целом, «Серый дом» в тактике склоняется от непосредственного создания процессов к — по большей части — корректирующему на них воздействию. Транслируемые им тезисы-концепты, в свою очередь, грамотны и взвешены, правда, не всегда имеют погруженную содержательность.

Тем не менее в Марий Эл муть от взболтанных песка с водой в стакане переходного периода оседает. Стабилизация налицо, но успокоение растет не в силу наличия внутреннего ресурса или привнесенного политматериала. Для толчка уже была изначальная «природная» конструкция — просто конкурентов у регионального руководства нет, оппоненты в друзья набиваются, брать в оборот ощущение «облома» от завышенных ожиданий остерегаются и внешнего воздействия ноль — на федеральном уровне республика не гремит, ФПГ территорией не заинтересованы. Благодатная почва на отшибе, чтобы «кое-кому» забалдеть. Главное, не рвануть бы по второму кругу, хотя вряд ли теперь это сварганится — с настолько разболтанной демократией.