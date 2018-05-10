Депутаты приняли отставку Юрия Тюрина с должности мэра Ижевска

Депутаты гордумы Ижевска приняли отставку Юрия Тюрина с должности главы города. Решение было принято сегодня на внеочередной сессии.

Тюрин выступил с прощальной речью, в которой поблагодарил свою команду за работу. «Самое главное — бюджет. Мы его получили полностью закредитованным. Остановили рост коммерческих кредитов, ушли со ставки в 14% в среднем до 8,3%, сократили кредиторскую задолженность на 280 млн рублей. Иногда идет полемика — была у нас команда или нет. То, что было сделано — не под силу одному. Хотел бы поблагодарить всех присутствующих, с помощью которых были достигнуты успехи. Надеюсь, что работа будет продолжена, темп не будет потерян и город будет развиваться дальше. Спасибо»,— цитирует его «Коммерсантъ».

Напомним, недавно стало известно об уходе Тюрина с поста мэра Ижевска. До утверждения его решения гордумой глава города находится в отпуске. «Реальное время» ранее опросило экспертов о возможных причинах отставки и новых кандидатах на кресло градоначальника.