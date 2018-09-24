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В Казани установят памятник Марджани

15:56, 24.09.2018
В Казани установят памятник Марджани
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани установят памятник ученому Шигабутдину Марджани. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил в рамках своего ежегодного послания.

«Шигабутдин Марджани — великая личность татарского мира. В этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения. Недалеко от мечети, носящей имя Марджани, великому ученому будет открыт памятник», — заявил Минниханов.

Он также добавил, что в Татарстане вскоре заработает создаваемый Центр русской культуры имени Александра Пушкина. Отметим, что в 2019 году в республике отметят 220 лет со дня рождения поэта.

Ранее сообщалось, что бизнесмены из Болгарии планируют установить в Татарстане памятник хану Котрагу как основателю Волжской Болгарии. Памятник могут установить в Тетюшах.

ОбществоКультура Татарстан
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