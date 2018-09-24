В Казани установят памятник Марджани

В Казани установят памятник ученому Шигабутдину Марджани. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил в рамках своего ежегодного послания.

«Шигабутдин Марджани — великая личность татарского мира. В этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения. Недалеко от мечети, носящей имя Марджани, великому ученому будет открыт памятник», — заявил Минниханов.

Он также добавил, что в Татарстане вскоре заработает создаваемый Центр русской культуры имени Александра Пушкина. Отметим, что в 2019 году в республике отметят 220 лет со дня рождения поэта.



Ранее сообщалось, что бизнесмены из Болгарии планируют установить в Татарстане памятник хану Котрагу как основателю Волжской Болгарии. Памятник могут установить в Тетюшах.