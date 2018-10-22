Госзакупки: кремлевская лицензия для «Татспиртпрома» и отправка глав в Китай

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Александр Герасимов ( evening-kazan.ru ). На фото - гимназия Шумковой

1. Самый дорогой этап ремонта гимназии Шумковой

Казанская государственная консерватория имени Жиганова собирается заняться ремонтом здания на сумму 122 млн рублей. Речь идет о реставрации здания гимназии Шумковой постройки 1890 года на улице Большой Красной с приспособлением под современное использование. Информация о закупке появилась 15 октября, заявки принимаются до 31 октября, а аукцион состоится 7 ноября. Работы будут профинансированы из федерального бюджета.

Работы должны быть выполнены до 25 августа 2019 года, включая время, затраченное подрядчиком на устранение выявленных дефектов и недостатков. Проектную документацию для реставрации подготовил, судя по приложенным к госзаказу документам, еще в 2014 года «Татагропромпроект». Отметим, что планируемые сейчас работы — уже третий и самый дорогой этап реставрации исторического здания. Здание ремонтировали в 2015 году — тогда стоимость работ составляла всего 10 млн рублей, а также в 2017 году — тогда было выделено уже 43 млн рублей.

2. Школьников пересадят на автобусы Ford

Федеральное Министерство промышленности и торговли на неделе объявило о планах обеспечить Татарстан школьными автобусами. Соответствующая информация появилась 16 октября. Но торопиться потенциальным продавцам транспорта не стоит: закупка производится у единственного поставщика, так что заявки приниматься не будут. Общая сумма заказа составляет 49,45 млн рублей, которые выделяют из федерального бюджета.

Министерство промышленности и торговли не сообщило в рамках тендера практически никаких подробностей — ни об имени единственного поставщика, ни даже о количестве школьных автобусов. Однако из названия самого тендера можно узнать, что речь идет об автобусах марки Ford. Кроме того, в документации есть указание распоряжения правительства России от сентября 2018 года, касающегося поставки в российские регионы автомобилей скорой помощи и школьных автобусов.

Татарстану предполагается отправить 23 школьных автобуса. Фото Олега Тихонова



Там же содержится и список единственных поставщиков — среди них фигурирует, к примеру, ООО «Форд Соллерс Холдинг», вероятно, именно он и будет поставлять автобусы в Татарстан. Содержится в приложении к распоряжению и общее число поставляемого в регионы транспорта. Татарстану предполагается отправить 23 школьных автобуса с задним приводом, полной массой от 4,5 до 6 тонн, вместимостью 21—24 человека. Под эти характеристики из перечисленных в приложении автобусов подходит только продукция «Форда», так что, вероятнее всего, 49 млн рублей будут потрачены как раз на эти 23 автобуса. Стоимость каждого автобуса, таким образом, составит 2,15 млн рублей.

3. Шесть лет лицензии на бренд «Стандарт Кремля» для «Татспиртпрома»

Главный алкогольный производитель региона, «Татспиртпром», несмотря на попытки ухода от производства по соглашениям, на неделе заключил договор на 30 млн рублей на исключительную лицензию на товарный знак «Стандарт Кремля» с ООО «Винтренд Ритейл Групп». Датой начала исполнения договора указано 12 октября 2018 года, дата окончания исполнения договора — 17 февраля 2024 года. Единственным поставщиком стало московское ООО «Винтренд Ритейл Групп», зарегистрированное на улице Горбунова. Учредителями значатся Бакур Тамразян и Карен Петросян, директор — Гегам Колозян.

В соответствии с договором товарный знак принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами президента России», однако им был заключен лицензионный договор — в результате чего у сублицензиара есть исключительная лицензия на право использования товарного знака. «Татспиртпром», соответственно, стал сублицензиатом. У компании появится право на использование товарного знака для производства алкогольной продукции. Из приложения можно узнать, что каждый год «Татспиртпром» будет платить фиксированную сумму, от 17,5 до 43,5 тысяч рублей, а также определенную сумму за реализацию единицы товара — в 2018 году, например, это будет сумма от 26 копеек за бутылку объемом в 0,05 литра до 2,6 рубля за бутылку объемом 0,5—1 литр.

4. Четыре самосвала для казанской Росгвардии

Федеральная служба войск Национальной гвардии, также известная как Росгвардия, на неделе объявила, что собирается купить и поставить в Татарстан четыре автосамосвала на сумму в 17 млн рублей. О тендере стало известно 16 октября. Заявки будут приниматься до 1 ноября, а аукцион состоится 12 ноября. Закупка будет профинансирована из федерального бюджета, в рамках гособоронзаказа.

Каждый автомобиль обойдется в сумму, равную 4,25 млн рублей. Согласно документации, Росгвардии понадобятся автосамосвалы с дизельным двигателем, оранжевого цвета. Масса машины должна составлять не менее 10 тонн, мощность — не менее 206 кВт. У автомобиля должно быть не менее девяти передач. Поставка должна быть осуществлена в войсковую часть 5598, которая расположена в Казани, на Оренбургском тракте, до 1 декабря 2018 года. Напомним, в конце сентября стало известно, что в эту же воинскую часть отправят защитные автомобили.

Росгвардии понадобятся автосамосвалы с дизельным двигателем, оранжевого цвета. Фото массавто.рф

5. В Казанском Кремле покажут «портреты от древности до наших дней»

Музей-заповедник «Казанский Кремль» собирается заплатить 9,1 млн рублей за выставку из собрания Государственного Эрмитажа «Искусство портрета от древности до наших дней». Соответствующая информация была обнародована на портале госзакупок 16 октября. Заявки принимаются до 7 ноября, а заявки будут рассматриваться 8 ноября. Работы будут профинансированы из бюджета региона.

Выставка будет проходить в соответствии с соглашением между Казанским Кремлем и Эрмитажем на территории музейного комплекса «Хазине», центра «Эрмитаж-Казань» и Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Всего из Петербурга в Казань повезут 431 предмет из коллекции музея. Исполнитель должен будет смонтировать предметы выставки, иллюстративно-справочные материалы, произвести транспортировку из Санкт-Петербурга в Казань.

6. Питание для авиакомпании «Алроса» за 5 миллионов

Авиакомпания «Алроса», зарегистрированная в якутском городе Мирном, собирается заплатить 5 млн рублей за обеспечение бортовым питанием в аэропорту Казани. Такая информация появилась 12 октября. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — самого Международного аэропорта «Казань».

Перевозчик должен будет передавать заказ на питание за 24 часа до планируемого времени отправления воздушного судна. Кроме того, не менее чем за 40 минут до отправления самолета перевозчик может заказать дополнительное питание — не более трех порций по экономическому классу и двух порций по бизнес-классу. Бортовое питание должно быть разработано с учетом особенностей обслуживания пассажиров авиакомпании. Питание должно поставляться вместе с одноразовой посудой. В начале октября авиакомпания объявила, что запустит рейсы из Казани в Москву и Санкт-Петербург.

7. Комфортабельный микроавтобус для тех, кто связан с полетами

Тем временем сам поставщик питания «Алросе» — Международный аэропорт «Казань» — готовится купить у единственного поставщика автомобиль Volkswagen Multivan за 4,8 млн рублей. Об этом стало известно 16 октября. Имя единственного поставщика, впрочем, в документации обнаружить не удалось.

Международный аэропорт «Казань» готовится купить автомобиль Volkswagen Multivan за 4,8 млн рублей. Фото 7seatercar.ru

Автомобиль должен быть поставлен не позднее 20 календарных дней со дня заключения договора и внесения оплаты. Конкретных требований к автомобилю в документации обнаружить не удалось. Согласно информации с сайта, в микроавтобусе могут разместиться до семи человек. Сидения в задней части автобуса вращаются на 360 градусов, покрытие пола сделано под дерево, а у задней и боковой двери есть доводчики, также возможна установка электропривода. На сайте, кроме того, говорится что, несмотря на свою просторность, по динамике и расходу топлива Volkswagen Multivan почти не отличается от средней легковой машины.

8. Главы районов Татарстана узнают о китайском архивном деле

В Татарстане тем временем продолжают присматриваться к деятельности китайских территорий. На неделе Казанский федеральный университет объявил, что заплатит 2 млн рублей за программу повышения квалификации «Лучшие практики архивного дела в провинции Сычуань» в сетевой форме. О тендере стало известно 12 октября. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — Сычуаньского университета из города Чэнду. Стоимость, соответственно, изначально указана в китайской валюте — около 203 тысяч юаней.

Чем именно так примечательна практика архивного дела южнокитайской провинции — неясно, но КФУ хочет получить 40 академических часов обучения по программе, 38 из них — в Казани, а еще два — в Чэнду. В списке участников — 17 человек, среди которых — бывший министр образования, сейчас глава Актанышского района Энгель Фаттахов, председатель Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин, глава Апастовского района Рашид Загидуллин, глава Спасского района Камиль Нугаев, глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, руководитель торгово-экономического представительства Татарстана в КНР Марсель Гилязов.

Слушатели посетят, к примеру, лекции «Пути создания условий для привлечения инвестиций в регионы на местном уровне», «Планирование развития и строительства городской инфраструктуры города Чэнду», проведут практические выездные занятия по знакомству с бытовой жизнью местных крестьян и с Национальной экономической и технологической зоной развития города Дэян.

9. «Радиоприбор» поможет патронируемой Николаевым федерации дзюдо

Казанский завод «Радиоприбор», в прошлом году проданный Татарстаном, собирается оказать спонсорскую помощь общественной организации «Федерация дзюдо Республики Татарстан» в размере 1,45 млн рублей. Об этом стало известно благодаря публикации на портале госзакупок, оформленной как закупка у единственного поставщика 17 октября.

Казанский завод «Радиоприбор» собирается оказать спонсорскую помощь общественной организации «Федерация дзюдо Республики Татарстан». Фото Олега Тихонова

Согласно документации, спонсорская помощь будет оказываться до 31 декабря 2019 года. Федерация дзюдо в соответствии с договором должна использовать ее в целях, регламентированных своим уставом, а также распространять и размещать информацию о спонсоре на своем официальном сайте, в информационных программках проведения соревнований, в средствах массовой информации, на баннерах и афишах при проведении соревнований.

Единственная организация с таким именем в Татарстане зарегистрирована на казанском проспекте Ибрагимова в августе 1999 года. В качестве участников указаны «Граждане России», директором является Павел Николаев, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета по Татарстану.

10. Книга об образах исламской мифологии для Национальной библиотеки

Тем временем Министерство культуры Татарстана собирается заплатить 1,1 млн рублей за 500 экземпляров книги «Альфия Ильясова. Образы исламской мифологии». Каждый экземпляр книги обойдется Министерству культуры в 2142 рубля. О закупке у единственного поставщика стало известно 16 октября. Подрядчиком стало ООО «Издательство «Заман», которое в соответствии с издательским лицензионным договором имеет право на использование произведений.

Книги предполагается закупить для обеспечения деятельности Национальной библиотеки Татарстана. Книги должны быть поставлены в срок до 20 декабря. Издательство «Заман», с которым заключен договор, зарегистрировано в 2008 году в Казани, на улице Ботанической. Его учредители — Марат и Айрат Гарифзяновы.