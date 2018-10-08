Госзакупки: обогреваемый пляж в Болгаре, деньги на татарские центры и корм для собак-полицейских

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

1. Берег с подогревом песка около гостиницы в Болгаре

В Болгаре продолжают заниматься подготовкой к открытию гостиничного комплекса, который предполагается назвать «Кол Гали». Главинвестстрой на неделе обнародовал тендер на благоустройство береговой линии гостиницы, на эти цели ведомство готово потратить 123 млн рублей. О закупке стало известно 3 октября, заявки принимаются до 19 октября, а аукцион состоится 22 октября.

Как следует из технической документации, строительство должно быть завершено в срок до 30 июня 2019 года. Из документов можно сделать вывод, что на береговой линии гостиницы будут обогреваемый пляж, волейбольная площадка, открытый бассейн с террасой, сцена и обзорная площадка для фотосессий.

2. Перенести Зеленодольский городской суд

Управление судебного департамента задумалось о капитальном ремонте здания для размещения Зеленодольского городского суда. Ведомство собирается потратить на эти цели 47,4 млн рублей. О конкурсе стало известно 29 сентября, заявки будут приниматься до 15 октября, а аукцион состоится 19 октября.

Техническое задание на капремонт будет заполнено после проведения аукциона на основании заявки победителя. Тем не менее, определенные подробности известны уже сейчас. Общая площадь здания составляет 1 901 кв. м, этажность — от двух до четырех. Для личного автотранспорта судей и работников суда предполагается создать 23 парковочных места, для посетителей — 37. Судя по прилагаемым схемам, здание разместится в районе улицы Салиха Сайдашева, недалеко от Ледового дворца и примерно в 7 километрах от нынешнего здания городского суда на улице Гагарина.

Здание суда разместится в районе улицы Салиха Сайдашева, недалеко от Ледового дворца



3. Шесть защитных автомобилей для Росгвардии

Тем временем Росгвардия, для которой готовят около 10 комплексов «Стена» для «защиты от агрессивно настроенных граждан», собирается закупить семь защитных автомобилей, в том числе шесть — для Татарстана. Общая сумма закупки составит 28,6 млн рублей. О закупке стало известно 28 сентября, заявки будут приниматься до 18 октября, а аукцион состоится 29 октября.

Будут куплены два вида автомобилей. В них должны быть тенты защитного цвета с откидным клапаном, две боковые двухсекционные скамейки и одна передняя двухсекционная скамейка. В автомобиле должна быть колесная формула 6х6, все колеса — ведущие. Двигатель должен быть с передним продольным расположением. Мощность двигателей составит 221 и 206 кВт. Автомобили должны быть поставлены до 1 декабря 2018 года, шесть из них будут направлены в войсковую часть 5598 на Оренбургском тракте в Казани, еще один — в ФКУ «Дальневосточный ЦМТО Росгвардии» в Хабаровске.

4. 117 тонн собачьего корма для МВД

А вот служебные собаки МВД получат полнорационный сухой корм. Соответствующий заказ МВД по Татарстану разместило 3 октября. Общая сумма заказа составит 26,2 млн рублей. О закупке стало известно 28 сентября. Заявки от компаний, желающих накормить собак, будут приниматься до 19 октября, а аукцион состоится 26 октября.

Поставки должны осуществляться в две партии — до 1 декабря 2018 года и с 14 января по 1 декабря 2019 года. Всего МВД собирается закупить 11 видов корма общим весом 117 311 килограммов. В среднем 1 килограмм обойдется примерно в 220 рублей. Среди видов собачьего питания будет корм для щенков, беременных и кормящих собак, для взрослых собак с чувствительным пищеварением, диетический рацион для поддержания функции печени, при острых кишечных расстройствах и нарушении переваривания пищи.

Служебные собаки МВД получат полнорационный сухой корм. Фото Олега Тихонова



5. Научиться опыту провинции Сычуань за 6,2 миллиона

Институт развития образования Татарстана готовится заплатить 6,2 миллиона за программу повышения квалификации «Лучшие практики территориального развития провинции Сычуань» для управленческих кадров региона. Такой тендер был обнародован на портале госзакупок 4 октября. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — им стал Казанский федеральный университет.

Образовательная программа, совместная с Сычуаньским университетом, будет реализована с 14 по 20 октября в Казани и городе Чэнду провинции Сычуань. Всего в ней поучаствуют 19 человек. Объем образовательной программы составит 40 академических часов. Из общей суммы 6,2 млн рублей на образовательную программу потратят 3,45 млн рублей, еще 2,58 млн рублей уйдет на авиабилеты, 165 тыс. рублей — на визы, 12,4 тыс. рублей — на медстраховку. В соответствии с учебно-тематическим планом в КФУ слушатели прослушают двухчасовую вводную лекцию «Опыт Республики Татарстан по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой». В Сычуаньском университете слушателей ждет еще 16 мероприятий. Среди них — лекции «Пути создания условий для привлечения инвестиций в регионы на местном уровне», «Планирование развития и строительства городской инфраструктуры города Чэнду», практические выездные занятия в Центре городского планирования города Чэнду, встреча с руководством города Дэян, знакомство с экологической энергосберегающей электростанцией поселка Сянфу (производство электроэнергии на основе мусорных отходов). С провинцией, напомним, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве.

В Сычуаньском университете слушателей ждет 16 мероприятий. Фото visitchina.ru



6. Поиск красы в строительном вузе

КГАСУ собирается вложиться в организационно-техническое сопровождение V Национального конкурса таланта «Краса студенчества России». На эти цели университет готов потратить 2,7 млн рублей. О конкурсе было объявлено 28 сентября, заявки будут приниматься до 19 октября, а итоги подведут 22 октября.

Целями конкурса заявляются сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи, выявление и поддержка молодых талантов в творческом направлении «Культурное волонтерство», развитие общественных, социальных и культурных связей между молодежью субъектов страны. В задачах конкурса указываются популяризация и повышение уровня творческой деятельности в области искусства и культуры в среде студенческой молодежи, развитие и укрепление творческих связей, создание условий для обмена опытом между экспертами и участниками конкурса, представление красоты как совокупности духовных качеств, интеллектуальных, спортивных, творческих способностей и внешних данных участниц. Конкурс будет проходить в Казани с 18 по 23 ноября.

Конкурс «Краса студенчества России» будет проходить в Казани с 18 по 23 ноября. Фото Олега Тихонова

7. Два автомобиля с ионизатором воздуха и датчиками дождя для ГИПО

Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики», одно из наиболее зависимых от оборонно-промышленного комплекса предприятий Татарстана, хочет обзавестись новыми машинами. Для этого предприятие собирается получить лизинговые услуги на сумму 2,7 млн рублей. О закупке стало известно 3 октября, заявки будут приниматься до 10 октября.

В лизинг ГИПО хочет купить две Toyota Corolla. У машин должны быть двигатели мощностью 122 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка передач, центральный замок и защита двигателя, обогрев лобового стекла, мультимедийная система с 7-дюймовым цветным многофункциональным дисплеем на центральной консоли, датчики дождя и света, ионизатор воздуха, двухзонный климат-контроль, система доступа в салон без ключа и запуска двигателя с кнопки.

8. Устройства для фиксации нарушения парковки и поиска автомобилей в розыске

Компания-оператор платных парковок Казани — МКУ «Организатор парковочного пространства» — на неделе объявило о планах потратить 2,24 млн рублей на комплексы измерения интервалов времени и координат с фото- и видеофиксацией. Информация об аукционе появилась 3 октября. Заявки будут приниматься до 11 октября, а сам аукцион состоится 15 октября. Закупка будет профинансирована из бюджета Казани.





МКУ «Организатор парковочного пространства» объявило о планах потратить 2,24 млн рублей на комплексы измерения интервалов времени и координат с фото- и видеофиксацией. Фото speedcam.online



Всего будет закуплено четыре программно-аппаратных комплекса измерения интервалов времени и координат. В составе каждого комплекса за 560 тыс. рублей будет системный блок, монитор, приемник ГЛОНАСС/GPS и две камеры. У устройства должна быть возможность визуального отслеживания водителем патрульного автомобиля качества работы прибора во время движения автомобиля через сенсорный монитор, автоматической проверки вхождения в зону, одновременной фиксации нарушений левой и правой стороны проезжей части, возможность одновременной работы по нарушениям парковки и по розыску, наличие мобильной платформы для оперативного переноса прибора с одного патрульного автомобиля на другой.

Напомним, недавно стало известно о планируемом расширении зоны платной парковки.

9. Новогодние подарки для аэропорта «Казань» с сумкой-домиком, поросенком-подушкой и набором для выращивания ели

Главная воздушная гавань региона — Международный аэропорт «Казань», вздохнув после насыщенного сезона, занялась подготовкой к Новому году. Аэропорт готовится закупить новогодние подарки на сумму 1,26 млн рублей. Об этом стало известно 28 сентября, заявки будут приниматься до 10 октября.

Как следует из технического задания, всего аэропорт Казани купит 1 100 новогодних подарков одного вида (по 1 146 рублей за штуку) и 150 штук — второго (по 446 рублей за штуку). Более дешевый подарок будет состоять из картонной упаковки и набора кондитерских изделий — шоколада, бисквита, вафельного торта, драже, суфле и других (всего весом 800 граммов). Первый подарок будет интереснее — помимо того же набора кондитерских изделий, в него будет входить игрушка-конфетница в форме подушки, набор для выращивания «Ель необыкновенная». Сама упаковка будет представлять собой сумку-домик с ручкой на крыше и молниями по углам домика. В ней, как следует из техзадания, можно хранить игрушки, носить их с собой. Расстегнув молнии, можно открыть домик с любой стороны, расставить мебель, сделав из него кукольный дом.

Международный аэропорт «Казань» занялся подготовкой к Новому году. Фото Максима Платонова

10. Поддержание татарских культурных центров в России и СНГ

Министерство образования и науки РТ потратит 1 млн рублей на создание и организационно-методическую поддержку сети образовательно-культурных татарских центров, центров учебной и художественной татарской литературы в регионах России и мира. О закупке стало известно 28 сентября. Заявки принимаются до 11 октября, аукцион состоится 15 октября.

Услуги должны быть оказаны уже до 25 декабря 2018 года. Как следует из технического задания, речь идет о центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Пензе, Чебоксарах, Ульяновске, а также в казахстанской Астане и киргизском Бишкеке. Исполнитель должен будет сформировать рабочую группу, состоящую из не менее чем 18 человек. Она должна будет разработать установочный годовой план работы для центров, в котором должен содержаться список мероприятий. Исполнитель также должен будет проводить онлайн-лекции и консультации по татарскому языку для центров Института Каюма Насыри. Помимо прочего, подрядчик организует конкурс эссе для школьников и студентов, а в каждом центре института должны проводиться консультации по татарскому языку для населения и культурно-просветительские мероприятия.