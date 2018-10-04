Новости бизнеса

20:29 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

С 30 октября откроются прямые авиарейсы из Казани в Санкт-Петербург и Москву

19:45, 04.10.2018
С 30 октября откроются прямые авиарейсы из Казани в Санкт-Петербург и Москву
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

АО «Авиакомпания АЛРОСА» с 30 октября начнет выполнение рейсов из Казани в Санкт-Петербург и Москву.

Рейс в Петербург будет выполняться по воскресеньям, в Москву («Домодедово») — по вторникам, рейсы из Санкт-Петербурга в Казань запланированы по вторникам и субботам, сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Полеты будут выполнятся на Boeing 737.

Ранее министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто договорились открыть прямой авиарейс между Казанью и Будапештом.

Кроме того, президент РТ Рустам Минниханов предложил организовать авиарейсы из Южной Кореи в Казань.

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок