«Многие предприятия Татарстана убыточны в связи с реализацией инвестиционных проектов»

Как депутаты Госсовета искали у министра экономики РТ ответ на вопрос, где найти новых рабочих и почему убыточных предприятий так много

О росте реальной заработной платы и росте производительности труда, опережающем темпы роста заработной платы, и о дополнительных средствах на дорогостоящие операции и лекарства в бюджете ФОМС говорили сегодня на 42-м заседании Госсовета РТ. Депутаты приняли в первом чтении законопроекты о бюджете Татарстана и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ. За бурным обсуждением следило «Реальное время».

Инвестиции растут — жизнь улучшается



Обсуждение бюджета традиционно началось с прогноза социально-экономического развития Татарстана. Его представил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, который сообщил, что, по заключениям профильных министерств, в 2019 году рост валового регионального продукта в республике составит 2,1%, рост индекса промышленного производства — 3,3%, зарплата вырастет на 5,6%, а индекс потребительских цен увеличится на 4,3%.

Некоторым диссонансом на фоне оптимистического прогноза прозвучало сообщение, что отмечена тенденция к снижению прибыли в строительстве, сельском хозяйстве и торговле, по итогам первого полугодия 25,5% предприятий республики вообще оказались убыточными. Но этот факт министр объяснил просто:

— Многие предприятия убыточны в связи с реализацией инвестиционных проектов, по их завершении они будут выходить на прибыль…

Министр сообщил, что рост инвестиций в производство (ожидается, что по итогам текущего года они в общей сложности дойдут до 669 млрд рублей) ежегодно будет составлять 100,5—102,1%. Он также констатировал, что «безработица в республике сохраняется на относительно невысоком уровне: на конец сентября 2018 года в Татарстане зарегистрировано в качестве безработных около 10 тысяч человек, а в перспективе доля безработных, по прогнозам, будет составлять не более 0,7% от числа работающих. О скрытой безработице в докладе не упоминалось.

Считать уметь надо

После столь оптимистичного доклада завязалась дискуссия. Депутат-коммунист Артем Прокофьев посоветовал направить сотрудников Минэкономики, выдавших благостные цифры низкой инфляции, к транспортникам, обосновывающим именно растущими ценами необходимость повышения тарифов на проезд: «Пусть они им тоже так посчитают, чтобы цены получились низкие». А потом Прокофьев напомнил о скандале в Саратовской облдуме, где после дискуссии о скромной сумме, на которую было решено повысить прожиточный минимум, министр Соколова была вынуждена покинуть пост, и довольно едко поинтересовался:

— Вы пошли еще дальше — у вас прогноз инфляции 3,4 процента на следующий год, а рост прожиточного минимума — ноль. Уважаемый Фарид Султанович, может быть, вам тоже задуматься о том, готовы ли вы руководить этим министерством дальше?

— Большое спасибо за вопрос, — не смутился Фарид Абдулганиев. — Эта сумма [прожиточный минимум пенсионера] на тысячу превышает показатели, которые к нам приходят из Министерства труда Российской Федерации. А именно установку прожиточного минимума пенсионера по итогам второго квартала текущего года.

Неправильная альтернатива

Альтернативными — не такими болезненными в социальном плане — путями развития экономики республики поинтересовался член Комитета Госсовета по социальной политике Руслан Юсупов.

— Действительно, есть альтернатива, это консервативный сценарий развития экономики, он планируется с учетом возможного снижения стоимости нефти, — не стал вдаваться в детали министр экономики. — При консервативном сценарии рост ВВП, в частности, будет снижен.

— В Закамской зоне на сегодня назревает безработица, — шоковым способом переключил внимание коллег Леонид Барышев, но выяснилось, что он перепутал термины и имел в виду, напротив, нехватку рабочей силы. — У нас и КАМАЗ испытывает недостаток в людях, и новые объекты открываются в ТОСЭР Нижнекамска, ТОСЭР Набережных Челнов, в Свободной экономической зоне… По нашим оценкам, уже около пяти тысяч рабочих мест недоукомплектованы, на наших производствах 70 процентов комплектация рабочих мест… Что-нибудь планируете по поводу обеспечения рабочими ресурсами этих предприятий?

— Министерством экономики совместно с Министерством промышленности и торговли проводится работа по поддержке инвестиций, по поддержке роста, в том числе и крупных предприятий, — отреагировал Фарид Абдулганиев. — Рост невозможен без заполняемости этих вакантных мест. Но при этом необходимо отметить уверенный рост производительности труда, поэтому в данном случае оба эти процесса будут влиять на дальнейшее экономическое развитие этих предприятий.

— Мало верится в то, что только за счет производительности, — вмешался председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и предупредил министра экономики: — Имейте в виду, пожалуйста, вы неправильно информированы.

Невнимательные депутаты, дефицит и профицит

После того как министр финансов республики Радик Гайзатуллин выступил с подробным докладом о содержании бюджетных статей, желающих его обсудить обнаружилось столько, что Фарид Мухаметшин ахнул:

— Батюшки, батюшки, огромное количество депутатов хотят задать вопросы! Давайте по одному, самому насущному… Вы что, не знакомились до этого с бюджетом?..

— Вы планируете все три года постоянно увеличивать дефицит бюджета, между тем в последних выступлениях вы неоднократно подчеркивали, что сейчас федеральный бюджет прекращает выдачу льготных бюджетных кредитов, — обратился к Радику Гайзатуллину Ильшат Аминов. — Откуда будут деньги браться тогда на покрытие этих дефицитов?..

— Запланировано покрытие дефицитов бюджета за счет остатков минувшего года, — успокоил депутата министр финансов.

Ох уж эти дети…

Депутат Алексей Созинов поднял вопрос о необходимости обеспечить особый норматив финансирования для учреждений, где учатся особые дети — аутисты и т. п. И спросил о возможности получения на эти цели бюджетных субсидий.

— В принципе, как раз было принято два решения по детским садам и по школам… Деньги, исходя из этих нормативных правовых актов, в бюджете должны быть, — туманно ответил Гайзатуллин.

А предложение Николая Рыбушкина предусмотреть в бюджете РТ дополнительные 100 миллионов рублей на выполнение образовательными учреждениями предписаний, которые им массово выдают надзорные органы, встретило твердый отказ. Этих предписаний, как напомнил Рыбушкин, было только в этом году выдано в республике на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Однако Гайзатуллин в ответ заявил, что местные бюджеты, в отличие от республиканского, сверстаны бездефицитными, а казанский — и вовсе с профицитом, стало быть, на исполнение предписаний деньги найти способны сами.

Автобус дальше не идет

Депутат Руслан Юсупов напомнил Радику Гайзатуллину о необходимости срочно решать вопрос о компенсациях пассажирским транспортным предприятиям расходов на перевозку льготников:

— Два предприятия уже обанкротились в Казани и перестали обслуживать маршруты, люди остались без транспорта… Какое решение можете предложить?

— Спасибо за вопрос, я вам здесь решения не предложу, — не растерялся министр финансов. — Единственное, что скажу, — на компенсации для льготников в бюджете республики предусмотрено 927 миллионов рублей, в том числе есть отдельно и Казани — в пределах нормативов.

— Такая же проблема, я знаю, есть в Набережных Челнах… — дал понять Фарид Мухаметшин, что разговор не окончен.

Бюджет ФОМС попробовали на зуб

Законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования представила его директор Алсу Мифтахова. По ее словам, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в 2019 году составит почти 53,987 млрд рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, — 44, 668 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан — 8,496 млрд рублей. Расходы предполагаются в размере 54,028 млрд рублей, дефицит, который планируется полностью покрыть остатками на конец года, — 41,5 млн рублей.

«Заработать», по словам Мифтаховой, ТФОМС сможет на оказании медпомощи жителям других регионов — поступления от услуг приезжим прогнозируются на уровне 823,3 млн рублей. А для татарстанцев важной новостью может стать тот факт, что 8,5 млрд рублей в будущем году предполагается направить на финансирование социально значимых видов медпомощи, высокотехнологичную помощь и программы бесплатного зубо- и слухопротезирования.

Однако при обсуждении проекта бюджета ТФОМС вопрос об обеспеченности средствами на зубопротезирование установленных законом категорий граждан стоит по-прежнему остро: денег не хватает, очередность на эту услугу большая. Парламентарии предложили рассмотреть возможность увеличения финансирования из республиканского бюджета.

А Фарид Мухаметшин подвел под обсуждением черту, указав на то, что конечная цель ФОМС — «платить за конкретно пролеченного больного, а не за койко-место в больнице».

Деньги есть, а вы терпите…

Вопрос депутата Ильшата Аминова к Алсу Мифтаховой о нехватке в конце года препаратов для онкобольных заставил вспомнить крылатую фразу из фильма «Москва слезам не верит»: «Ну если уж в Моссовете…». Потому что если уж депутат Госсовета РТ говорит о том, что такая проблема возникает у его родственников, — нет смысла спрашивать, как обеспечены лекарствами раковые больные, не имеющие высокопоставленных родственников.

…Директор ТФОМС признала, что проблема существует, заверила, что на дорогостоящие препараты для химиотерапии в будущем году выделено на 1,5 миллиарда рублей больше, чем в текущем.

— Конец года — отписываются тем, что деньги кончились, а дорогостоящих лекарств для больных онкологией нет, — резюмировал председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. — А мы каждый год утверждаем этот бюджет и потом в конце года еще переносим его на следующий год. Используйте эти деньги целевым образом!