Хамитов возложил цветы к могиле Мустая Карима вместе с Тимербулатом Каримовым

Накануне, 21 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов возложил цветы к могиле народного поэта республики Мустая Карима в годовщину его смерти.

По фотографиям пресс-службы главы РБ можно понять, что сопровождал Хамитова внук поэта Тимербулат Каримов. При этом в сообщении о нем не говорится.

Стоит отметить, что Каримов является не только внуком именитого башкирского литератора, но и зятем главы «Роснефти» Игоря Сечина. «Реальное время» уже включало его в топ элит Башкирии. Периодически Каримова называют конкурентом Хамитова и возможным претендентом на пост главы республики. Особенно после того, как «Роснефть» приобрела «Башнефть».