«Среди вариантов можно встретить Михаила Девятаева, царицу Сююмбике»

Как ты гавань назовешь… Новые имена аэропортов «Казань» и «Бегишево» объявят 5 декабря

Фото: Максим Платонов

Сегодня в стране дали старт проекту «Великие имена России» по переименованию 45 крупных аэропортов в честь выдающихся соотечественников. Общественная палата Татарстана поддержала федеральных коллег и объявила народное голосование по наименованию аэропортов «Казань» и «Бегишево». Свои предложения могут подать все желающие, эксперты рассмотрят все варианты и несколько отберут для второго тура. Среди кандидатов, в чью честь могут назвать воздушные гавани республики, уже звучат имена выдающихся летчиков, ученых и правителей. Подробности — в материале «Реального времени».

Голосование на четыре дня

Татарстан поддержал инициативу Общественной палаты России по переименованию наиболее крупных международных и федеральных аэропортов. Сегодня в республике, как и по всей стране, объявили старт проекта «Великие имена России». Татарстанцев призывают проголосовать за выдающихся личностей, в честь которых можно назвать международные аэропорты «Казань» и «Бегишево». К слову, Татарстан не единственный регион, где переименуют не одну воздушную гавань, а сразу несколько. Например, в Красноярском крае принимают участие воздушные узлы Красноярска и Норильска, в Краснодарском — аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. Всего для проекта, пользуясь данными Росавиации, отобрали 45 самых крупных аэропортов, общий пассажиропоток которых превышает 170 млн человек.

— Сегодня объявляем о сборе предложений от жителей Татарстана. Свои варианты имен можно оставлять в официальной группе проекта в социальных сетях (vk.com/imena_rt), во всех крупных сообществах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска. Также свои варианты можно будет оставлять в «Одноклассниках» и в «Инстаграме», — рассказал сегодня представителям СМИ председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Пока на указанном ресурсе малолюдно, первым было предложение: присвоить казанскому аэропорту имя Михаила Девятаева.

— Варианты будем собирать до 14 октября. Из всех предложений экспертная группа примерно 20 человек, это представители науки, культуры, образования — точного списка пока нет, 15 октября выберет 30 имен для каждого аэропорта — «Казань» и «Бегишево», — рассказал Фомин.

Кроме соцсетей, свои варианты можно будет лично передать в приемную Общественной палаты на Батурина, 7, позвонив по телефонам: (843) 567-80-94, (843) 567-80-98 или написав на электронный адрес: imena.aeroport.rt@mail.ru.

Никаких политиков

15 октября эксперты сформируют шорт-лист, за предложенные варианты снова можно будет голосовать. На этот раз из списка можно будет выбрать десять вариантов. 19 октября появится очередной итоговый список — на этот раз из десяти деятелей для каждого аэропорта. Эти имена пройдут в следующий этап. Второй этап завершится 7 ноября, к этому моменту отберут тройку самых популярных имен. Именно эти варианты будут на финальном голосовании на федеральном сайте «Великие имена России». Там свой голос можно будет отдать с 8 по 30 ноября, победители станут известны 5 декабря.

Пока Фомин из основных требований к вариантам назвал единственное — нельзя предлагать имена политиков и государственных деятелей за последние 100 лет. Важно, чтобы при выборе личности прослеживалась историческая связь с регионом.

— Среди вариантов можно встретить Михаила Девятаева, царицу Сююмбике. Может, кто-то и Льва Толстого предложит, с ним тоже столько связано. У самого большой интерес, как откликнемся на инициативу. Наверняка у большинства уже сложились свои предпочтения, — заметил Фомин, но назвать, какой вариант предложил бы сам, затруднился.