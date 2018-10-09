Марат Ахметов: «Я не идиот, сам себе оценки давать не буду»

Раздвоение личности министра сельского хозяйства, возможное подорожание хлеба и пожелание Путину

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Кабмине Татарстана прошел брифинг по итогам осенних полевых работ. Там, где собрали мало урожая, помогли высокие закупочные цены — они компенсировали недополученные доходы. Это, по словам министра, вызвало у него раздвоение личности: с одной стороны, для аграриев хорошо, что цены высокие, с другой — для потребителей не очень. В целом нынешний сезон Марат Ахметов считает удовлетворительным, а вот оценить личный труд на благо республики отказался: мол, только идиоты ставят себе оценки.

Зерна собрали на 1 млн тонн меньше

«Для вас это так странно, что вас так рано подняли. Из-за того, что так рано, напишете [нехорошо] еще про нас», — поприветствовал министр сельского хозяйства журналистов, глядя на их сонные лица. Традиционный брифинг сегодня начался на 2 часа раньше обычного. Видимо, чтобы пресса на своей шкуре прочувствовала особенности сельского уклада жизни.

Нынешний год высоким урожаем не отличился. Ставили задачу собрать 5 млн тонн зерна, собрали 3,7 млн. Средняя урожайность составила 26 ц/га. Причина — в засушливом лете, выпала половина от среднемноголетних значений осадков. Впрочем, Марат Ахметов тут же посоветовал не пенять на погодные условия. В ряде районов сумели и без дождей вырастить достойный урожай.

— Если Заинский район при этих же условиях сумел получить 37 ц/га, почему близко к этому в ряде других районов не должно быть? Пусть даже у кого гумус ниже? Но у кого гумус ниже, почва суглинистая, там влага удерживается лучше, чем в черноземе. Я называл Заинский район, Сарманово, Атню, Нурлат, Тукаевский — это те районы, на кого по ведению сельского хозяйства в проблематичных условиях нужно равняться. Высокий сбор в Актанышском районе, хотя район не крупный. Серьезный сбор зерна в Арском районе, они достаточно успешно сработали после передачи бывших ваминовских агрофирм — а это половина района — мелким собственникам-инвесторам, которые в этом году показывают стабильный хороший результат, — похвалил Ахметов районы-передовики и назвал аутсайдеров — Камское Устье, Агрыз, Бугульму, Альметьевск, Пестрецы.

«У меня нет рычагов влиять на конечные цены»

С учетом низких закупочных цен на сахар в прошлом году, в этом посевы сахарной свеклы уменьшили, соответственно, собрали меньше — 2,2 млн тонн вместо 3 млн. Но разницу в доходах сгладила, по словам Ахметова, более привлекательная цена.

— Стоимость сахара ближе к 40 рублям за килограмм, прошлые три года таких цен не было. Благодаря этому и агрофирмы, и заводы-переработчики смогли компенсировать недополученные доходы.

Проблема прошлого года — низкие закупочные цены на молоко. По словам Ахметова, они ударили по Татарстану заметнее, чем по соседним регионам — республика №1 по производству товарного молока.

— У нас 4 тысячи тонн в сутки — и это чувствительно. Мы на 3,5 млрд выручки от реализации молока меньше, чем в прошлом году, получили.

При низких закупочных ценах, на 2—3 рубля ниже, чем хотелось бы производителям, розничные цены остаются высокими.

— К сожалению, у меня нет рычагов влиять на конечные цены. Мы работаем на пределе себестоимости молока. Когда мы закупали по 17 рублей за литр, в магазинах цены не снижались. Разница оседает у оптовиков и у розницы. Если бы был принят какой-либо федеральный закон, чтобы по цепочке была разделена доля для производителя, переработчика и продавца, тогда справедливость можно было бы навести, но сегодня такого закона нет — это мечты. Хотя, слухи ходят, что это фактор будет учтен. Поживем — увидим.

«Во мне два я»: противоречия в душе министра

С учетом меньшего на 1 млн тонн урожая зерна и повышения закупочных цен есть предпосылки к подорожанию хлеба. Татарстанцы, видимо, следят за фигурами и с каждым годом едят все меньше хлеба — 260 граммов на человека в сутки, привел цифры Ахметов, а значит, подорожание сильно не ударит по домашнему бюджету. Но за ценой все равно следят.

— Хлеб — это политика, приходится внимательно прослеживать динамику цен на хлеб. Мы собрались с мукомолами и хлебоперкарнями, договорились не пересматривать цены на социальные сорта хлеба. Булочные изделия из высшего сорта мы не мониторим, а по социальному хлебу договорились в случае необходимости вводить субсидии. Такой механизм мы на всякий случай отработали, но пока он у нас не задействован.

По словам Ахметова, ценами на зерно в этом году он удовлетворен — они в два раза выше, чем в прошлом году, когда, как выразился министр, «позорно ниже себестоимости отпускали по 4 рубля на килограмм».

— Но во мне два «я» — очень высокоблагоприятные цены для товаропроизводителей, но идет подорожание производимой продукции. Возможно, придется вводить механизм субсидирования социальных хлебов. Сегодня цены оптимальны и для хлебопечения, и товаропроизводителей, — отметил у себя раздвоение личности министр сельского хозяйства.

Ахметов не оценил «прогиб» и пожелал властям страны приоритетного отношения к сельскому хозяйству

Итоги в целом Марата Ахметова удовлетворили — невысокий сбор сахарной свеклы и зерна компенсировали более высокие закупочные цены. Урожай овощей на уровне, так как на этих полях обеспечивается принудительное орошение. Засушливое и теплое лето, с одной стороны, сказалось не совсем благоприятно на урожае зерна, с другой стороны — благоприятно на высокомаржинальных теплолюбивых культурах, которые активно выращиваются в Татарстане в последние годы — подсолнечнике и рапсе.

Журналист ведомственного издания Минсельхоза на брифинге, поздравляя с наступающим Днем сельхозработника, попросил шефа оценить уже не работу аграриев, а себя на посту министра — все-таки скоро 20 лет, как Ахметов в этом кресле.

— Я не идиот, я сам себе оценки давать не буду, — не оценил «прогиб» Ахметов. — Если бы год был рекордным и было бы чем хвалиться… Хотя тебе известно, ты, как рентген, видишь меня и какие результаты [работы], поэтому вопрос у тебя был полупровокационный.

Пока Ахметов с журналистами подводили итоги, в Ставрополье Путин и Медведев обсуждали развитие сельского хозяйства. У татарстанского министра спросили, какие вопросы он хотел бы поднять перед высшим руководством страны.

— Есть федеральное министерство, которое должно владеть ситуацией, я не думаю, что руководство страны не информировано о состоянии сельского хозяйства. Для меня важнее сельского хозяйства нет, а там выше — видно больше, много других стратегических вопросов. Будем дожидаться более приоритетного отношения, — в принципе, предельно ясно выразился Ахметов.