Марат Ахметов: «До конца года хлебопеки Татарстана не заявят, что работают в убыток»

Глава Минсельхозпрода РТ заверил, что не допустит подорожания социальных хлебов в Татарстане на фоне резкого роста закупочных цен на зерно

Фото: Олег Тихонов

Засушливое лето не позволило Татарстану повторить прошлогодний успех (более 5 млн тонн зерна): в республике обмолочено всего 3,6 млн тонн. Сниженный урожай — тенденция общая для всей России — привел к существенному росту закупочных цен на зерновые и вынудит поднимать стоимость хлебобулочных изделий, предупреждают производители. Однако министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов заверил «Реальное время», что резкого подорожания социальных хлебов в республике не допустят. Подробнее — в нашем материале.

До Нового года хлебопеки не будут работать в убыток

В Татарстане завершается уборочная кампания, подводят итоги. К сожалению, от прошлогодних показателей в 5,01 млн тонн зерна аграрии нынче далеко — обмолотили только 3,67 млн тонн. Низкий урожай сказался на закупочных ценах. Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов в беседе с «Реальным временем» прокомментировал заявления об их росте на 40%:

— Я думаю, цены на зерно уже стабилизировались. Тем более республика обеспечена полностью продовольственным зерном. Во-вторых, не такая уж большая потребность в продовольственном зерне, поскольку потребление хлеба — около 300 граммов, даже меньше, на душу населения, — успокоил министр (недавно Марат Готович сообщал, что закупочные цены на зерно поднялись с 6 тыс. до 10 тыс. рублей за тонну).



По словам Ахметова, до Нового года хлебопекарни и мукомольные предприятия не будут заявлять, «что не могут концы с концами сводить и работают в убыток». «А уже после Нового года, с учетом того, что зерно недешевое, за счет затрат на хранение оно еще немножко подорожает — это примерно около 80—90 рублей хранение за месяц на тонну», — сказал он.

По словам Ахметова, до Нового года хлебопекарни и мукомольные предприятия не будут заявлять, «что не могут концы с концами сводить и работают в убыток». Фото Романа Хасаева

Если вопрос будет актуален в 2019 году, Министерство сельского хозяйства и продовольствия использует систему субсидирования муки. Этот опыт Минсельхозпрод применял в 2016 году, в годы, когда стоимость зерна была относительно высокая. «Поэтому министерство и правительство без внимания такие движения не оставят. У нас есть рычаги субсидирования. Имею в виду стоимость социальных хлебов», — подчеркнул Ахметов.

Комментируя снижение урожая зерновых в Татарстане, министр отметил, что валовый сбор зерна упал не только в республике, но и в ПФО, и в целом по России. «Правда, по стране есть территории — Сибирь, Кубань, Ставрополь. Они меньше пострадали от засухи. А Приволжский округ пострадал больше. У нас примерно урожайность к прошлому году по всему нашему округу на 8 ц/га меньше», — сказал Ахметов.

Татарстан полностью обеспечен собственным производством зерна, говорит министр. «Ну а рыночные цены устанавливаются, они формируются не только для Татарстана, внутри… Рынок — он такой, плавающий, большой. Даже в этом смысле на югах, в Краснодаре, там цены даже более высокие, чем у нас», — отметил он.

Республике невыгодно продавать свое зерно в южных регионах по более дорогой цене, считает Ахметов. Всему виной высокие транспортные издержки. «До 4 рублей за килограмм платить надо за перевозку зерна до Новороссийска! Поэтому мы считаем, что цены, которые сегодня сложились, относительно стабильные. Да, до Нового года немножко могут еще повышаться, с учетом спроса и предложения. Но у нас есть вариант субсидирования стоимости муки, если она будет зашкаливать ту планку, которая будет влиять на стоимость социальных хлебов», — сказал он.

Говоря о социальных хлебах, Ахметов имеет ввиду те, что выпекаются из смеси пшеничной и ржаной муки. «А булочные изделия, кондитерские — конечно, мы их субсидировать не будем».



Татарстан полностью обеспечен собственным производством зерна, говорит министр. Фото Романа Хасаева



Корреспондент «Реального времени» спросил главу Ассоциации фермеров республики Камияра Байтемирова о правдивости слухов касательно роста закупочных цен на зерно на 40%. Прогнозируют, что это негативно повлияет на стоимость хлебобулочных изделий. «Сказать, что на 40 процентов — это не совсем верно. Разные сорта хлеба по-разному выросли. Но тем не менее такая тенденция присутствует. Нас, как потребителей, волнует цена буханки хлеба. И поэтому, если говорить о буханке хлеба, то да: если цена на зерно увеличится, то можно предполагать, что цены на хлеб тоже увеличатся. Но здесь должны сработать и другие факторы, которые позволят в какой-то мере цену буханки хлеба если не сохранить, то, может быть, приостановить», — сказал Байтемиров. По словам руководителя ассоциации, цены пока не устоялись. «Это пока догадки. Но тем не менее такая проблема может возникнуть», — говорит он. Байтемиров считает, что государство обязано принять меры для регулирования цен на зерно. Он отметил, что рынок сам по себе может выступить в роли регулятора. «По всей видимости, те излишки зерна, которые где-то сейчас концентрировались, где-то больше, где-то меньше, позволят сбалансировать цену на зерно. Поэтому однозначно сейчас, в эту минуту, нельзя сказать, что это ситуация, при которой будут расти цены на хлеб», — сказал спикер. Байтемиров считает, что стоит немного переждать. «За это время будет возможность и у государства предпринять какие-то меры, рынок немного стабилизируется. И потом мы сможем сказать о том, что своевременно приняли решение и оно оказалось верным», — сказал он.

Судя по статистике, снижение урожайности — общероссийская тенденция. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ильдус Габдрахманов пояснил, что в целом по стране собрали на 22 млн тонн зерновых меньше, чем в прошлом году. С одного гектара в среднем по стране обмолочено 27,3 центнера (-4,5 ц/га). Говоря о причинах, спикер посетовал на не слишком благоприятные погодные условия для озимых и нехватку дождей в августе и сентябре: «Влаги нет». Осадки, которые пришли в республику в последние дни, немного улучшили ситуацию, но отставание сохраняется. Под будущий урожай озимых засеяли площади в 537 тыс. га, из них 400 тыс. — под озимую пшеницу, остальное — под рожь.



Байтемиров считает, что государство обязано принять меры для регулирования цен на зерно

Районы-аутсайдеры испортили статистику

Средняя урожайность зерновых культур по Татарстану составила 26 ц/га. Превысили этот показатель и выбились в лидеры Заинский (37,1 ц/га), Антинский (33,2 ц/га) и Актанышский (32,5 ц/га) районы. Заслуги последнего особо отметили. Актаныш добился самого большого валового сбора зерна — 151 тыс. тонн.

— Этот район впервые за всю историю показал настолько большой урожай. Высокие объемы урожая также в Сармановском и Аксубаевском районах, — похвалил Габдрахманов.

Правда, есть и аутсайдеры: «В Агрызском районе с одного гектара пашни обмолотили 16,2 центнера зерна. Для сравнения в Заинске — 37 центнеров», — привел пример замминистра, пояснив, что обе локации находятся недалеко друг от друга. Правда, в Агрызе погодные условия были жестче, признал он. В Бугульме — 19 ц/га, Елабуге— 20 ц/га, Альметьевске — 20,8 ц/га. Эти районы не позволяют республике раскрыть свой потенциал в полном объеме, считают в Минсельхозпроде.

Высокий урожай обрушил цены на сахар

В российском Министерстве сельского хозяйства фермерам в этом году рекомендовали сеять больше сахарной свеклы — для нее нынче оптимальные условия. Но на фоне высокого урожая культуры цены на сахар в России резко упали, а при падении стоимости сырья, хозяйства терпят убытки, пояснил Габдрахманов.

Татарстанский чиновник напомнил о рекомендациях федеральных коллег о сокращении территорий для засева. В марте 2018 года их обнародовал первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов. По его словам, на освободившихся территориях стоит выращивать сою или масличные культуры «для снижения колебаний цен на рынке». Правда, советы Минсельхозпрода касались не всех регионов.

Средняя урожайность зерновых культур по Татарстану составила 26 ц/га

По итогам прошлого сезона аграрии республики собрали свыше 3 млн тонн сырья. В конце декабря глава татарстанского Минсельхозпрода Марат Ахметов доложил, что они побили 60-летний рекорд. В Татарстане общая территория под засев свеклы составляет 64 тыс. га. Это на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году, пояснил Габдрахманов. Аграрии республики убрали уже 15 тыс. гектаров. «В среднем с одного гектара мы получаем 359 центнеров [сахарной свеклы]. Это неплохой показатель», — сказал замминистра.

По словам Габдрахманова, хорошая урожайность наблюдается в зоне Заинска, Муслюмовском районе (с одного гектара получили 420 центнеров), Заинском и Сармановском — 411 и 410 ц/га соответственно. В числе отстающих — Буинский, Кайбицкий и Дрожжановский районы. Всему виной погода в этой зоне, пояснил замглавы Минсельхозпрода.

В Татарстане действуют три сахарных завода. Предприятие в Заинске включилось в работу две недели назад, чуть позже — в эти дни — за переработку свеклу взялись в Буинске. «На сегодняшний день произвели 22 тысячи тонн нового сахарного песка. На прошлой неделе сахар начали продавать на сельхозярмарках», — заключил Габдрахманов.