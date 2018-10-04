«Есть указание на уровне Российской Федерации без индексации цены на хлеб не повышать»

В Госсовете Татарстана подвели нерадостные итоги сельхозсезона

Фото: Инна Серова

В Госсовете РТ озаботились тем, что сельхозпродукция все еще уходит на переработку за пределы Татарстан. Кроме того, на вчерашнем заседании парламентского комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике говорили о падении закупочных цен на молоко, стагнации цен на мясо и перспективах переработки отходов сельскохозяйственного производства. За подведением промежуточных итогов исполнения госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013—2020 годы» наблюдала корреспондент «Реального времени».

Ниже цены — меньше молока и мяса



Выступление замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова, который должен был доложить о ситуации в подведомственной отрасли, председатель комитета Тахир Хадеев предварил напоминанием о недавнем послании президента РТ, в котором говорилось о необходимости глубокой переработки продукции и о том, что «это наша упущенная выгода». Он выразил озабоченность тем, что сельхозпродукция все еще уходит на переработку за пределы республики. И упомянул, что на результаты работы сельчан в этом году повлияла засуха, особенно в Заволжье.

На спутавшую планы засуху то и дело ссылался и Хабипов. Он сообщил, что сбор зерновых в этом году завершили с намолотом 3,7 миллиона тонн (по 26 центнеров с гектара), и отсутствие влаги стало «лимитирующим фактором». Жатва не завершена: предстоит еще убрать урожай кукурузы с 87 тысяч га и почти половину площадей сахарной свеклы. Ее с 64 тысяч га рассчитывают накопать в общей сложности 2,2 млн тонн.

— Животноводство работало в условиях дефицита закупочных цен, и это, конечно, серьезно отразилось на результатах хозяйственно-финансовой деятельности, — констатировал замминистра. — В общей денежной доле — 40 миллиардах рублей – 30 миллиардов приходятся на долю животноводства, но это только 93 процента от результата прошлого года. Наш основной доход — это «молочные» деньги… Субсидии из республиканского бюджета и бюджета Российской Федерации в 2,4 млрд рублей позволили нашим хозяйствам пережить снижение закупочных цен на молоко… Средняя закупочная цена на молоко в первом полугодии составила только 18,7 рубля за килограмм — ниже прошлогодней на 4,5 рубля! Снижение почти на 20 процентов… Ожидаемого повышения закупочных цен на молоко в июле не ожидалось, сегодня они отстают от прошлогодних на 3 рубля… Цены на мясо застыли на уровне трехлетней давности и сегодня тоже не имеют тенденции к увеличению.

«К сожалению, по итогам 9 месяцев мы недобрали почти миллион тонн зерна», — продолжил констатацию нерадостных «достижений» Хабипов



Отсутствие положительной ценовой динамики привело к снижению показателей — по производству молока в l квартале 2018 года был отмечен рост в 3 процента по отношению к прошлому году, за полугодие рост составил только 1 процент, а по итогам 8 месяцев — только 0,1 процента.

— К сожалению, по итогам 9 месяцев мы недобрали почти миллион тонн зерна, — продолжил констатацию нерадостных «достижений» Хабипов. — И это скажется на итогах производства молокопродукции за 9 месяцев. По мясу КРС мы сократили на 1 процент по итогам первого полугодия. Показатели в животноводстве по районам еще более полярные. Если передовые даже в этих условиях сохраняли положительную динамику роста производства молока, то там, где и в прошлом отношение к животноводству было посредственное, снижение объемов — на десятки процентов.

Отстающие — это Черемшанский, Бугульминский, Менделеевский, Спасский, Муслюмовский, Чистопольский и «ряд лесных районов». В передовиках — Атнинский, Кукморский, Балтасинский.…

«Цены на хлеб расти будут»

По окончании заседания комитета корреспондент «Реального времени» задала Ришату Хабипову вопрос о том, ожидать ли роста цен на хлеб в розничной торговле:

— Цены на хлеб повышаться будут, но незначительно, — подтвердил замминистра, однако отказался даже загадывать порядок цифр. — Есть указание на уровне Российской Федерации без индексации цены на хлеб не повышать. А конкретнее о ситуации мы сообщим позже.

— А как скажется на ситуации в аграрном секторе ожидаемый в будущем году резкий рост цен на топливо?

— Топливо для сельхозпроизводителей мы закупаем по льготным ценам, у нас есть такая возможность и в будущем году.

Потенциальный инвестор, готовый взяться за переработку стеклянной тары, которую современные санитарные нормы, в отличие от советских, запрещают мыть и использовать повторно, по словам Шадрикова — не из Татарстана…

Отходы — в доходы

На непрофильную, но очень злободневную тему скатилось обсуждение законопроекта о бюджете республики на 2019 и плановый период 2020—2021 годов. После того, как замминистра экономики Айрат Шамсиев ознакомил участников заседания с прогнозом социально-экономического развития Татарстана, Тахир Хадеев напомнил о необходимости запустить, наконец, в республике механизмы переработки вторсырья и обратился к министру экологии и природных ресурсов Александру Шадрикову:

— Что предусматривает Министерство экологии?

— Это не наша задача, — машинально отреагировал министр, но потом едва слышным голосом стал рассказывать о том, что работа ведется.

Привычные ко всему депутаты поняли все с полуслова, а не уловившие почти ничего журналисты взяли Шадрикова в плотное окружение по окончании заседания. И тут-то Александр Валерьевич рассказал, что в республике ведется активный поиск инвесторов, готовых организовать переработку стеклобоя, и есть предприниматели, которые уже наладили бизнес по переработке пластиковых отходов. В пример он привел челнинского бизнесмена Николая Атласова, успешно перерабатывающего пластиковые бутылки и макулатуру.

Потенциальный же инвестор, готовый взяться за переработку стеклянной тары, которую современные санитарные нормы, в отличие от советских, запрещают мыть и использовать повторно, по словам Шадрикова — не из Татарстана…

Три тысячи тонн «золотого» навоза в день

Еще одну тему, поднятую Хадеевым на заседании комитета, — о переработке отходов птицеводческих хозяйств, по окончании официальной части он сам же и развил.

— Эти отходы, извините, имеют очень неприятный запах, — сообщил он. — И в их переработку необходимо вкладываться, таковы реалии сегодняшнего дня. А на примере фабрики «Яратель» я посчитал — расходная часть увеличится на 2—5 процентов. У них 360 тонн в день таких отходов вырабатывается, а у нас таких фабрик семь. Так что, я думаю, всего в день получается почти 3 тысячи тонн.

Еще одну тему, поднятую Хадеевым на заседании комитета, – о переработке отходов птицеводческих хозяйств, по окончании официальной части он сам же и развил

На вопрос, не обернется ли введение обязательной переработки куриного помета резким подорожанием продукции птицеферм, председатель комитета заявил, что это вряд ли. Однако потребуется государственная помощь, чтобы законопослушные производители не разорились:

— Подняв цены, производители рискуют потерять свою конкурентоспособность. Иногда же так получается: человек, который законопослушен, — бывает наказуем. Потому что он приобретает трактора, технологии… А в бюджете нет никаких субсидий. Навоз — это богатство. Можно организовать побочное производство, и оно будет приносить производителю доход. Но чтобы перевести отходы в деньги, нужны бюджетные вложения.