Международная панорама: критика Трампом «малоэффективной» ООН, китайский ответ на пошлины и С-400 для Индии

Дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин — об отсутствии стабильности в мире. Серия 20-я

Фото: Global Look Press/Wang Ying

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин продолжает анализировать происходящие в России и мире события. В колонке, написанной для «Реального времени», наш эксперт делится своим мнением о сессии Генассамблеи ООН, торговой войне Китая и США и визите Путина в Нью-Дели.

На площадках ООН

Последние недели в центре внимания СМИ находились общеполитические дебаты в ООН — на очередной, 73-й сессии Генеральной ассамблеи. В них приняли участие около 90 глав государств и 40 премьер-министров. Обозреватели обратили внимание на то, что на нынешней сессии ООН отсутствуют три ведущих политических лидера мира — председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.

Нашу страну представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступил перед делегатами 28 сентября. Глава российского МИД в рамках ООН провел целый марафон встреч из трех-четырех десятков мероприятий, включая переговоры с президентами, премьер-министрами и министрами иностранных дел ряда стран. ООН — самое удобное место для таких общеполитических и двусторонних переговоров. Другого такого места в мире пока нет.

Поскольку США председательствуют в Совете безопасности ООН, одним из первых на форуме выступил американский президент Дональд Трамп. Он счел нужным обратить внимание на вопрос нераспространения оружия массового уничтожения, особо акцентируясь при этом на Иране (как всегда, в антииранском духе). В остальных вопросах подхода к нераспространению ядерного оружия Лавров поддержал Соединенные Штаты.

Эксперты, в том числе из США, подметили, что Трамп в очередной раз выступил с резкой критикой деятельности ООН, считая ее малоэффективной и якобы не способствующей адекватному реагированию на вызовы времени.

Нашу страну на форуме представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото EPA-EFE/Jason Szenes

Пекин в условиях американского давления

Мировые медиа внимательно следят за торговой войной между двумя сверхдержавами — США и КНР, развязанной еще три месяца назад Вашингтоном. Сейчас уже речь идет об огромных пошлинах на китайские товары, превышающих 300 млрд долларов. В конце сентября в Вашингтоне должны были начаться китайско-американские переговоры по торгово-экономическим проблемам. Однако вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что в условиях такого давления переговоры малоэффективны, и отказался от поездки в США.

Некоторые обозреватели считают, что экономическое давление Америки на Китай толкает Пекин на более активное взаимодействие на международной арене с Москвой, о чем свидетельствуют недавние совместные военные учения в Тихом океане, а также достигнутые договоренности о продаже Китаю определенных видов ракетного оружия.

Госсекретарь США Майк Помпео недавно высказался в том смысле, что главной опасностью для Соединенных Штатов является экономика Китая. Он обозначил здесь три основных направления. Первое: китайцы продолжают приобретать американские высокие технологии. Второе: они создают большой дефицит двусторонней торговли, превышающий полтриллиона долларов. Третье: Китай делает попытки перехода на национальные валюты в расчетах по торговым делам.

Госсекретарь США Майк Помпео недавно высказался, что главной опасностью для США является экономика Китая. Фото wikipedia.org/Gage Skidmore



В целом КНР пытается создать новую систему мировой торговли, включая новые активные зоны. Все это явно не устраивает Вашингтон. Вместе с тем Пекин призывает американцев соблюдать общие правила Всемирной торговой организации, принятые международным сообществом.

В принципе, китайцы могли бы ответить более активно, в частности, потребовать от США срочно оплатить купленные ими американские долговые облигации общей стоимостью более 1 трлн долларов. КНР пока никак не поднимает этот вопрос. Трудно предвидеть последствия такого шага для мировой экономики, в том числе китайской.

В этих условиях, как мне кажется, китайцы сформируют в ближайшей перспективе вокруг себя большую группу стран, чтобы перейти с ними на расчеты в национальной валюте и тем самым защитить мировую торговлю от американской валютной системы, в том числе в рамках Всемирного банка и Международного валютного фонда. Но достичь этого не так просто, это может занять около десятка лет. К тому же Китай и Европейский союз не могут вытолкнуть мощную американскую экономику на обочину глобальных отношений.

Путин в Индии

В четверг президент РФ Владимир Путин прилетел с визитом в Индию. За последние 20 лет на российско-индийских встречах на высшем уровне, происходящих ежегодно в Москве или в Дели (поочередно), обсуждается широкий круг вопросов — политических, экономических, военных. Население Индии составляет более 1 млрд человек, средний возраст — около 35 лет, образовался средний класс — 300 млн человек (в два раза больше, чем все население России). Собственные инвестиции в экономику страны составили около 200 млрд долларов.

В четверг президент РФ Владимир Путин прилетел с визитом в Индию. Фото kremlin.ru



В ходе саммита стороны договорились о поставках российских ракетных комплексов (в частности систем С-400) на сумму порядка 5 млрд долларов. Также российским Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди поднимались вопросы расширения торговли между двумя государствами. Переговоры проходили в Хайдарабадском дворце. Можно отметить, что Индия, несмотря на давление США в вопросе покупки военных технологий других стран, продолжает идти своим путем и принимает решения, которые считает нужными. Дели считает, что имеет право допустить любые шаги в рамках военного сотрудничества, не запрещенные Советом безопасности ООН.

Юлдуз Халиуллин