Международная панорама: команданте Черчесов, румынская коррупция и разгар торговой войны

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин — об отсутствии стабильности в мире. Серия 19-я

Фото: Олег Тихонов

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин свою очередную колонку в «Реальном времени» посвятил событиям, происходящим в России и мире. Наш колумнист делится своим мнением о мундиале, предстоящей встрече Путина и Трампа в Хельсинки и торговой войне, развязанной Вашингтоном.

Команданте Черчесов

Которую неделю в центре внимания мировых СМИ остается чемпионат мира по футболу в России. Пресса отмечает гостеприимство России, принявшей сотни тысяч болельщиков, и прекрасную организацию в городах, где проходит мундиаль. Действительно, много сообщений позитивного плана.

Сам я не любитель футбола, а на десятках каналов только о нем и говорят, так что порой это уже немного раздражает. Более того, Станислава Черчесова сравнивают с команданте Че Геварой (видели этот стилизованный рисунок-мем?) — за то, что тренер вывел российскую сборную в плей-офф, а потом и в четвертьфинал. Меня такие вещи отталкивают.

От выборов до скандалов

Вместе с тем в мире, понятно, происходят и другие события. Как-то мимо нас прошли итоги президентских выборов в Турции. Реджеп Тайип Эрдоган укрепил свои позиции. Он почти 20 лет управляет страной. Теперь Турция все больше становится президентской республикой. Уже после первых сообщений о том, что Эрдоган и его Партия справедливости и развития побеждает, премьер-министр страны Бинали Йылдырым пошутил, что его кресло придется выставить на аукцион.

В любом случае победа Эрдогана позитивно воздействует на российско-турецкие отношения. При этом у Анкары остаются сложности в отношениях с США, странами Европейского союза, арабского мира. И проблема проблем — курдский вопрос: курды живут на территории нынешних конфликтных зон Ирака и Сирии.

Реджеп Тайип Эрдоган укрепил свои позиции. Он почти 20 лет управляет страной. Теперь Турция все больше становится президентской республикой. Фото tccb.gov.tr



Еще один момент, который наши газеты обошли вниманием. Я четыре года служил в Румынии и за событиями в этой восточноевропейской стране слежу особенно внимательно. Там разразился коррупционный скандал на высшем уровне. Нескончаемые митинги в Бухаресте и других городах — признак нестабильности в одной из важных стран на Балканах.

Не особенно обсуждались у нас и выборы в Мексике. Новый президент Лопес Обрадор заявил, что будет стремиться наладить отношения с США в русле дружбы и сотрудничества и приложит все усилия, чтобы искоренить преступность и наркобизнес. Криминальная обстановка в Мексике сейчас очень непростая. Даже во время предвыборной кампании десятки кандидатов в парламент были убиты. Это новое явление для Мексики — одной из крупнейших стран Латинской Америки.

Кроме того, начались прямые переговоры госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне о том, о чем договаривались 12 июня в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Американцы хотят конкретизации.

По данным южнокорейских СМИ, возможно, Помпео поставит перед лидером Северной Кореи условия: выдать полный список ядерных объектов — количество боеголовок, их расположение, информацию о том, когда планируется их ликвидировать. Не думаю, что за один заход все получится разрешить. Но процесс уже запущен — это важный момент в отношениях США и КНДР.

«Начались прямые переговоры госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньяне о том, о чем договаривались 12 июня в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын (на фото). Американцы хотят конкретизации. Фото iarex.ru

В ожидании встречи Путина и Трампа

Почти сразу после ЧМ-2018 внимание мировой общественности, как говорили раньше, будет приковано к Хельсинки. 16 июля в столице Финляндии пройдет саммит президентов России и США. Говорят, что сотни номеров в гостиницах зарезервированы корреспондентами и обозревателями ведущих изданий. Безусловно, по заявлениям советников двух президентов, на широкоформатной встрече будут обсуждать нынешнее состояние и перспективы развития отношений Москвы и Вашингтона. Предполагают, что будет краткое совместное заявление и возможная пресс-конференция двух президентов. Конечно, на переговорах будут рассмотрены локальные проблемы в Сирии, на Украине и вопросы глобального характера.

Считаю это позитивным явлением — длительные многочасовые переговоры президентов после того, как в американских СМИ, Сенате, Конгрессе обсуждалось какое-то российское вмешательство в выборы США. Все это осталось пустой болтовней. Конечно, сейчас надо выходить из этого положения и самому президенту Трампу в преддверии частичных выборов в Конгресс и Сенат в конце этого года. Ему необходимо каким-то образом укрепить позиции консерваторов-республиканцев.

Торговая война в разгаре

Людей всего мира смущает позиция Трампа по международной торговле. Нынешний президент США развязал торговую войну за пределами Всемирной торговой организации, нарушая ее принципы. В ассоциацию входят более 160 государств. Конечно, не все страны соблюдают принципы ВТО, но такого резкого нарушения, диктовки по тем или иным статьям экспорта-импорта ранее не было.

Торговая война началась полгода назад и ведется между тремя ведущими центрами мировой политики и экономики — США, ЕС, КНР. В меньшей степени она коснется и России, которая экспортирует нефть, газ, алюминий. Эти вопросы, вероятно, тоже будут рассматриваться на встрече в Хельсинки.

6 июля начался новый этап торговой войны. Американцы вводят пошлины размером 20—25% на китайские товары в сумме порядка 50 млрд долларов. По данным зарубежной печати, в список входят более 800 видов продукции: автомобили, авиакомпоненты, компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры и другие популярные товары.

Американцы вводят пошлины размером 20—25% на китайские товары в сумме порядка 50 млрд долларов. Фото Reuters/Aly Song

В печать попала информация, будто Трамп попросил своих сотрудников, которые занимаются этим вопросом, определить перечень китайских товаров на 200 млрд долларов, на которые можно было бы наложить дополнительный 10-процентный тариф. В прошлом году общий объем импорта Китая в США составил порядка 500 млрд долларов.

Такая ситуация начинает беспокоить некоторые торгово-промышленные круги Соединенных Штатов, поскольку это внесет определенные коррективы в экспорт американских товаров, в частности, в Китай. Пекин покупает у Вашингтона технологии, сельскохозяйственную продукцию (в Китай уходит 90% американского экспорта продуктов из соевых бобов), морепродукты. Более того, китайцы ежегодно инвестируют в новейшие технологии США более 1 млрд долларов. Действия Трампа могут охладить желание китайцев вкладываться в американскую IT-индустрию.

Со стороны Международного валютного фонда была выражена обеспокоенность политикой Белого дома: это может иметь неприятные последствия за пределами экономик ведущих держав — США и Китая.

Мир стоит накануне какого-то сдвига: такие резкие действия в отношении мировой торговли должны быть приостановлены. Трамп это умеет делать. Экономические, финансовые и политические отношения должны развиваться дальше.

Юлдуз Халиуллин